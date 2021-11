OL : Luis Campos pour succéder à Juninho ?

A la fin de la saison, et au bout de trois années passées au club, Juninho devrait abandonner son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Sa succession est ouverte et à en croire le site Foot Mercato c’est Luis Campos qui est le mieux placé pour le remplacer.

Sa réputation le précède

Campos fait partie des directeurs sportifs les plus respectés en Europe, même si ce n’est pas forcément la fonction qu’il a occupé dans son dernier club, à savoir le LOSC. Il y opérait plutôt en tant que conseiller de Gérard Lopez, l’ancien président. Connu pour sa faculté à dénicher les talents, il s’est bâti une belle réputation et c’est ce qui lui a d’ailleurs valu des approches du Real Madrid dernièrement.

Campos était aussi l’homme de la reconstruction de l’AS Monaco. Travaillant en collaboration avec Leonardo Jardim, il est parvenu à ramener l’équipe princière au sommet, tout en réalisant de remarquables plus-values sur le marché des transferts.

La balle est dans le camp d’Aulas

Avec son savoir-faire et son réseau, Campos peut très bien redresser l’OL. Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, devrait aussi être de cet avis. Reste à savoir s’il est enclin à faire le pari. Pour l’instant, il n’y a eu aucune prise de contact, et c’est plutôt Campos qui a pris des renseignements sur Lyon plutôt que le contraire.

Pour rappel, Juninho a fait part de ses états d’âme durant la trêve internationale. Il a justifié son envie de prendre du recul par le fait qu’il était lassé par l’environnement dans lequel il travaille, mais aussi usé par les impératifs de cette fonction.

L’annonce de « Juni » avait fait l’effet d’une bombe du côté du Groupama Stadium. Aulas et Peter Bosz avaient été pris de court par cette nouvelle, et l’homme fort du club s’est improvisé en pompier pour tenter d’éteindre l’incendie et préserver le calme au sein de la maison. A l’extérieur, on a aussi beaucoup critiqué le timing de la sortie du Brésilien. « Il a mis un coup de poignard à l’OL », avait notamment déclaré l’agent de joueurs Bruno Satin sur Canal+.