Lyon : Aouar trop exigeant pour le Betis ?

Beaucoup ont été surpris lorsque le Real Betis est apparu comme un candidat surprise pour la signature d'Houssem Aouar et l'affaire s'avère difficile.

Le Betis et Lyon ont plus ou moins trouvé un accord pour l'argent plus William Carvalho avec Lyon, mais Diario AS dit que les exigences du joueur bloquent le transfert.

La semaine dernière, il est apparu qu'Aouar avait donné sa bénédiction pour rejoindre le Betis, mais ses exigences salariales sont actuellement à un niveau que le Betis ne peut pas se permettre. Le meneur de jeu français refuse de céder à un contrat de 20 millions d'euros sur cinq ans.

La raison pour laquelle le Betis souhaite vendre Carvalho, outre le fait qu'il est dans la dernière année de son contrat, est le salaire élevé que le Portugais exige. Céder aux exigences d'Aouar ne ferait qu'exacerber les problèmes du Betis avec la limite salariale.

L'accord semblait fonctionner en faveur de toutes les parties, mais ces exigences menaceraient de torpiller toute l'opération. Aouar, qui a parfaitement le droit de demander sa valeur, pourrait être un peu hors de portée du Betis cette saison.