OL : Les mots forts de Lopes après la victoire à Monaco

Anthony Lopes s’est exprimé après la victoire de l’OL contre Monaco, vendredi.

L’Olympique Lyonnais s’est imposé vendredi contre l’AS Monaco à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. L’OL s’offre enchaîne ainsi pour la première fois cette saison, deux victoires de suite. Après la rencontre, le gardien Anthony Lopes a livré ses impressions au micro de Prime Video.

Anthony Lopes révèle le plan de l’OL contre Monaco

L’Olympique Lyonnais peut enfin souffler, ne serait-ce que le temps d’un weekend. Face à l’AS Monaco, 3e de Ligue 1, les Gones se sont offert une victoire de prestige, vendredi. Si c’est une surprise pour beaucoup d’autant plus que l’ASM n’avait perdu qu’une seule fois à domicile cette saison, les Lyonnais, eux, s’étaient préparés à ça. En fin de rencontre, Anthony Lopes, déterminant encore une fois, comme face à Toulouse, a révélé le plan des Gones. « On était venu avec des intentions de prendre des points ici. On savait qu'il y aurait des espaces dans leur dos pour pouvoir exploiter ça du mieux possible. On l'a bien fait en première mais on a eu beaucoup de difficultés en deuxième. Le bel état d'esprit de l'équipe a permis de ne pas encaisser de but et de marquer en fin de match », confie l’international portugais.

Anthony Lopes croit au grand retour de l’OL

Avec cette victoire, l’Olympique Lyonnais (16e, 13 pts) quitte enfin la dernière place de Ligue 1, occupée désormais par Clermont (18e, 11pts). Selon Anthony Lopes, il y a une grande solidarité dans l’équipe et les joueurs donneront tout pour ramener le club au niveau qui est le sien. « On y a toujours cru, même si la situation est compliquée. On sent un groupe à l'unisson, qui avance main dans la main. Il faut garder cet état d'esprit avec humilité. On veut avancer et sauver le club. On a besoin de prendre le maximum de points possible. On essaye de maîtriser sur ce qu'on peut maîtriser », ajoute Anthony Lopes.