Monaco – Lyon : L’OL surprend l’ASM à domicile (0-1)

Monaco recevait Lyon vendredi lors de la 16e journée de Ligue 1. Score final, 0-1.

L’AS Monaco affrontait l’Olympique Lyonnais vendredi en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Dans ce match entre deux équipes aux destins opposés cette saison, c’est le dernier, OL, qui s’offre une victoire de prestige face au 3e du championnat.

Une première mi-temps terne

L’OL a mis les pieds sur le ballon dès l’entame de la rencontre avec des situations dangereuses. Ernest Nuamah est le plus entreprenant côté lyonnais avec des occasions qui ne donnaient toutefois pas grand-chose (5e, 9e, 12e). Dans la foulée de la dernière occasion lyonnaise, Monaco a rétorqué avec la première grosse occasion du match. Folarin Balogun, servi déclenchait une frappe détournée par Anthony Lopes et mal négocié par Krépin Diatta qui a suivi (12e). Même si elle n’a pas marqué, l’ASM a pu reprendre le ballon des pieds des Gones. Un ballon que Lyon ne parvenait pas à reprendre malgré un pressing intense sur les Monégasques. Ces derniers se sont même offert une dernière occasion dans le premier acte mais Folarin Balogun, encore une fois, butait sur Anthony Lopes (37e). Les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires sans un but au tableau d’affichage.

L’OL enchaîne après Toulouse

En deuxième partie, Lyon a repris sur les mêmes bases en laissant le ballon aux Monégasques. Ces derniers en ont, bien sûr, profité pour imposer le danger sur le camp lyonnais. A la 56e minute déjà, Akliouche servait Camara dont la frappe s’écrasait sur le poteau d’Anthony Lopes. L’ASM s’est ensuite procurée les occasions nettes du match mais manquait toujours de réussite. Youssouf Fofana par deux fois (58e, 76e) voyait ses tentatives fuir le cadre alors que Balogun, lui, butait, une nouvelle fois, sur Anthony Lopes (67e).

En manque de réussite, l’ASM s’est fait punir dans les dernières minutes de la rencontre. La libération est venue des trois derniers entrants de l’OL. Kadewere accélérait côté gauche et trouvait Maitland-Niles dans le bon tempo qui servait ensuite Jeffinho, en pole position pour propulser le ballon au fond des filets (0-1, 85e). L’OL a tenu bon et a pu sécuriser cette troisième victoire de la saison. Un résultat qui permet à l’Olympique Lyonnais (16e, 13pts) de remonter au classement et de laisser provisoirement la dernière place à Clermont (18e, 11pts). Monaco (30 pts), de son côté, reste toujours à la une 3e place qu’il pourrait perdre à l’issue de la journée.