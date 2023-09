OL : Les exigences de Textor pour le profil du remplaçant de Laurent Blanc

L’Olympique Lyonnais est en quête effrénée d’un nouvel entraîneur pour remplacer Laurent Blanc. John Textor pose ses conditions.

Président de l’Olympique Lyonnais, John Textor recherche un entraîneur avant de confirmer le limogeage de Laurent Blanc, qui n’a plus sa place dans le Rhône. Mais l’homme d’affaires américain ne veut pas n’importe quel profil pour succéder au technicien français.

Textor veut Graham Potter

Pour relancer les choses après trois défaites, notamment contre Strasbourg (2-1), Montpellier (1-4) et le Paris Saint-Germain (1-4), puis un match nul contre Nice en quatre matchs joués en Ligue 1, John Textor veut changer le discours à la tête de l’Olympique Lyonnais. En effet, le départ de Laurent Blanc est acté.

Pour ce faire, le dirigeant américain a jeté son dévolu sur l’ancien coach de Brighton et de Chelsea, Graham Potter, avec qui il s’est entretenu pour conclure un accord. Mais selon les dernières informations de la presse anglaise, le technicien anglais a recalé le président des Gones, préférant rester au chômage et penser à son avenir.

L'article continue ci-dessous

Le profil exigé par John Textor pour un nouvel entraîneur

En effet, après l’échec des négociations avec le coach viré par Chelsea en avril dernier, John Textor ne compte pas baisser la garde. L’Américain entend aller au bout de ses ambitions et trouver un coach le plus tôt possible pour remplacer Laurent Blanc.

Selon les informations de RMC Sport, John Textor, qui est actuellement présent à Lyon, poursuit ses entretiens avec d’autres profils. L’Américain est secondé par le directeur du recrutement Matthieu Louis-Jean. Le patron de la formation rhodanienne cherche un entraineur anglophone, capable de remettre l’équipe à la place qu’il mérite. Aussi, John Textor ne souhaite pas de profil de manager général, selon la même source.

John Textor veut tout mettre en place avant le prochain match de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 contre Le Havre, au Groupama Stadium. Un match s’inscrivant dans le cadre de la cinquième journée du championnat de France. Pour l’heure, les Gones sont lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 1 point au compteur après quatre matchs disputés.