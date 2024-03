OL, la joie modérée d'un cadre après la victoire contre Lorient

Un cadre de l’OL s’est exprimé samedi après la victoire du club rhodanien contre Lorient.

L’Olympique Lyonnais était en déplacement sur le stade du FC Lorient samedi à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Privé de certains de ses cadres dont Alexandre Lacazette, le club rhodanien a réussi à prendre le dessus sur les Merlus en s’imposant deux buts à zéro (0-2). Un succès qui fait la joie de Maxence Caqueret pourtant modéré dans ses propos au terme de la rencontre.

Maxence Caqueret soulagé après la victoire de l’OL

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OL a été redescendu de son piédestal le weekend dernier par le RC Lens. Les Sang et Or ont mis fin à la belle série des Gones en leur infligeant une correction (3-0). Défait, Lyon devait gagner ce samedi pour se relancer dans la course au maintien. Pari réussi pour les hommes de Pierre Sage qui se sont remis sur le droit chemin après leur victoire face à Lorient.

En fin de match, Maxence Caqueret s’est réjoui de ce succès au micro de Prime Video. « On avait à cœur de se relever. On a maitrisé le match du début à la fin, On s’était dit que le collectif était plus important que les individualités. Je suis très content pour les joueurs qui ont su marquer et pour le collectif », a confié le milieu de terrain français.

Pierre Sage annonce nouvelle réjouissante sur Lacazette

L’Olympique Lyonnais s’est présenté avec une équipe décimée face à Lorient ce samedi. Le club rhodanien était notamment privé d’Orel Mangala, d’Ernest Nuamah ou encore d’Alexandre Lacazette, tous des titulaires indiscutables. L’OL s’en est alors remis à Nicolas Tagliafico et Mama Balde pour l’emporter contre les Merlus.

Interrogé sur l’état de Lacazette notamment, Pierre Sage a préféré ne pas donner plus de nouvelles mais a annoncé une autre bonne sur le capitaine lyonnais. « Je pense qu’il est très heureux, il vient d’être papa. On est contents et très fiers pour lui et sa femme », a déclaré l’entraineur des Gones.