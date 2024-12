OL, l'énorme manque de respect envers Anthony Lopes

Ecarté par Pierre Sage, Anthony Lopes subit une humiliation à l’OL cette saison.

L’Olympique Lyonnais a réalisé une phase aller probante cette saison. Après 15 journées de Ligue 1, le club rhodanien (25 pts) pointe à la 5e place à la trêve hivernale. Cependant, si le bilan est satisfaisant pour les résultats sportifs, ce n’est pas totalement le cas en ce qui concerne la gestion de certains joueurs comme Anthony Lopes, qui se sent lésé cette saison.

Anthony Lopes va quitter l’OL par la petite porte

Titulaire indiscutable à l’OL pendant plusieurs saisons, Anthony Lopes a perdu sa place cette saison. Le club rhodanien a, en effet, installé Lucas Perri, arrivé l’hiver dernier, comme le numéro 1 dans les buts cette saison. Pire encore, l’international portugais est passé derrière Rémy Descamps, recruté l’été dernier, dans la hiérarchie des gardiens à Lyon. Le message est clair : l’Olympique Lyonnais ne veut plus d’Anthony Lopes. Le club l’a d’ailleurs bien fait comprendre en écartant le Lusitanien de l’effectif professionnel depuis plusieurs semaines. Gardien emblématique de l’OL avec 489 matchs disputés, Anthony Lopes n’est plus apparu dans le groupe rhodanien depuis le 24 août dernier et une défaite contre Monaco lors de la deuxième journée de Ligue 1 (0-2).

En tête de la liste des transferts cet hiver, le Portugais pourrait s’en aller cet hiver sans un hommage dû à son rang et son statut dans le Rhône. Une situation déplorée par Le Progrès dans ses colonnes ces dernières heures. « La gestion d’Anthony Lopes… Sous contrat jusqu’en 2025, Anthony Lopes quittera dans quelques mois l’OL après une saison blanche. Et peut-être sans l’hommage qu’un pur gone qui a tant donné à son club formateur et de cœur aurait mérité. Le gardien aurait pu (dû ?) s’en aller l’été dernier au lieu de sécuriser la dernière année de son juteux contrat, et le club ne lui a fait aucun cadeau, en recrutant par exemple Descamps au poste de remplaçant de Lucas Perri et en l’éloignant de toute compétition. Une gestion incompréhensible pour plusieurs anciens du club, dont Grégory Coupet », a écrit le journal qui décrie le traitement réservé à Anthony Lopes cette saison.