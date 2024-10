Dépassé par sa situation à l’OL, Anthony Lopes vide son sac

N’en pouvant plus de sa situation compliquée à l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes monte au créneau pour tout déballer.

Gardien de l’Olympique Lyonnais depuis 2011, Anthony Lopes est désormais un indésirable chez les Gones. Le portier portugais, poussé vers la sortie par Pierre Sage, ne fait pas partie des plans du technicien français pour la nouvelle saison sportive, qui venait de commencer.

Lopes ne comprend pas sa situation

L’été prochain (juin 2025), le contrat du gardien portugais de l’Olympique Lyonnais prend fin. Alors qu’il a été l’une des armes fortes du club rhodanien la saison écoulée, Anthony Lopes est désormais un indésirable pour les Gones, lui qui, formé à l’OL, n’a connu aucun autre club depuis. Dans une interview accordée à L’Equipe, lundi soir, le portier de 34 ans dit ne rien comprendre de sa gestion par ses dirigeants.

« Non, je ne comprends rien à tout ça. Je ne pense pas comme ça donc je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas eu d'explications (Ndlr, sur le choix opéré par l'OL). À partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre ? Si je n'avais pas été à la hauteur sur la fin du championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l'équipe bien avant », a lancé l’international portugais (14 capes).

Par ailleurs, Anthony Lopes a préféré garder secrète sa discussion avec Pierre Sage cet été. « Pierre Sage ? Il ne peut pas me dire grand-chose... Les choses qu'on s'est dites, je ne préfère pas en parler. En fait, ce n'était pas une discussion de coach à joueur, mais une discussion d'homme à homme, et ça restera entre lui et moi », a ajouté Anthony Lopes, soutenu par les supporters de l’OL.

Les vérités d'Anthony Lopes sur le mercato

Poussé vers la sortie, Anthony Lopes devrait trouver un point de chute cet été. Mais le gardien lyonnais n’a pas réussi à en trouver un. Mais ce n’est pas que les opportunités manquaient. Le portier fait savoir qu’il a été approché par des grosses écuries européennes, qui lui proposaient le poste de numéro 2, ce qu’il ne voulait pas. Malheureusement pour lui.

« À partir du moment où j'ai compris que le club ne comptait absolument plus sur moi, j'ai ouvert toutes les portes. Mon objectif était de trouver une place de numéro 1 pour continuer à jouer et à m'épanouir. Mais les opportunités ne sont pas arrivées malheureusement. Des clubs ont été intéressés pour un poste de numéro 1, mais sous réserve que leur numéro 1 parte, ce qui n'a pas été le cas. J'ai attendu jusqu'au dernier moment. Je ne vais pas citer les clubs, par respect pour les dirigeants et pour les gardiens en place », a-t-il expliqué.

« Oui, c'est vrai que j'ai eu des possibilités très tôt dans le mercato. Surtout une, dans une très grosse écurie européenne. Sincèrement, ce n'était pas mon objectif à ce moment-là d'être numéro 2. Mais si c'était arrivé sur la fin de mercato, peut-être que mon choix aurait été différent », a regretté le natif de Givors.