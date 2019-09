OL : Jean-Michel Aulas : "Sylvinho et Juninho ont toute ma confiance mais il faut des résultats"

Interrogé sur le début de saison de l'OL, Jean-Michel Aulas a mis un petit coup de pression à son entraîneur.

Après deux probantes victoires en début de saison, l'Olympique Lyonnais est à l'arrêt. Neuvième de , l'OL reste sur cinq matches de rang sans le moindre succès.

Le club rhodanien traverse une période creuse depuis plus d'un mois, et la dernière défaite contre le (0-1), dimanche, a confirmé les difficultés du moment, malgré la faible ampleur du score.

Comme toujours, Jean-Michel Aulas ne se cache pas devant cette situation. Le président lyonnais était présent ce lundi soir à la cérémonie du trophée FIFA The Best, à Milan, et il a appelé son staff technique à réagir.

"Je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague", a-t-il expliqué sur RMC Sport. "Est-ce parce que c'est le début ? On manque un peu d'expérience, a-t-il poursuivi. Il va falloir se poser les questions qu'il convient pour ne pas prendre trop de retard. On n'a pas bien débuté, aussi bien en Championnat qu'en . Il faut absolument revenir dans les places qui représentent ce que l'on souhaite".

"La confiance est totale, elle n'exclut pas le contrôle. On va essayer de mettre un certain nombre de choses complémentaires, autour de ce qui a été bien initialisé. Sylvinho et Juninho ont toute ma confiance mais il faut avoir des résultats. C'est la loi du foot".