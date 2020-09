RUMEUR - Aouar prêt à rejoindre Arsenal

Le milieu français Houssem Aouar serait d’accord pour renforcer les rangs des Gunners d’Arsenal.

Plusieurs clubs européens s’étaient renseignés cet été à propos du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar. Mais, à l’exception d’ , personne ne s’est manifesté concrètement pour obtenir ses services. D’abord réticent à l’idée de rallier l’Emirates Stadium, le néo-international tricolore serait désormais disposé à franchir le pas.

Selon le quotidien britannique The Independent, Aouar veut relever un nouveau challenge et la piste des Gunners ne le laisse pas insensible. L’équipe de Mikel Arteta est en plein redressement depuis quelques mois et participer à ce réveil pourrait être un bon défi dans sa carrière.

A Arsenal, Aouar retrouverait Lacazette

A Arsenal, Aouar retrouvera deux de ses compatriotes, dont son ancien coéquipier Alexandre Lacazette. Ce dernier pourrait le prendre sous son aile et l’aider à bien s’intégrer à la formation londonienne.

Il se murmure qu’Arsenal a déjà transmis une offre de 40M€ pour Aouar. Ce n’était pas suffisant pour convaincre les responsables rhodaniens de céder leur maitre à jouer, mais les négociations seraient toujours en cours entre les deux clubs.