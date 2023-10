OL : "Il n'a aucune expérience du haut niveau", ce cadre se paye Grosso

Recruté pour relancer l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso n’y arrive pas depuis son arrivée.

L’Olympique Lyonnais va jouer, ce dimanche, son dixième match de la saison en Ligue 1 de France. Ceci lors de son déplacement au Vélodrome Orange pour affronter l’Olympique de Marseille. Mais le coach préféré à Laurent Blanc n’est plus admiré par son entourage lyonnais.

Grosso n’y arrive pas

L’Olympique Lyonnais traverse une crise, qui n’est plus à démontrer. Les Gones, qui étaient appelés à jouer les cartes en Ligue 1, sont vautrés à la dernière place du championnat de France avec seulement trois points au compteur, cherchant en vain une première victoire. Si Laurent Blanc n’est pas parvenu à donner la première victoire aux Gones, le technicien français se fait limoger par John Textor après seulement quatre journées.

En effet, pour permettre au club olympien de retrouver sa marque, l’homme d’affaires américain a jugé bon de nommer Fabio Grosso, qui a réussi à faire monter Frosinone en Serie A italienne. Malheureusement, les dirigeants et supporters olympiens ne voient pas se concrétiser ce rêve de revoir l’OL revenir jouer les premiers rôles. Puisque Fabio Grosso n’a pas encore réussi à s’offrir une première victoire avec la formation rhodanienne.

Un supporter se paye cash Grosso

Le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais a gouté à sa sixième défaite de la saison en championnat de France. Ceci en perdant le match contre Clermont Foot 63 (1-2) au Groupama Stadium. Si John Textor, le président olympien n’est pas content de cette défaite, les supporters en sont eux aussi, outrepassés. C’est le cas de Cédric, un supporter de l’OL, reçu sur "After Foot RMC", qui dézingue l’entraîneur de l’OL.

"Grosso n'a aucune expérience du haut niveau. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'aurais pris un Fred Antonetti qui connait la Ligue 1. Ce soir on s'appelle l'OL, et on est content que Clermont ait perdu, ça devient très grave", a déclaré ce supporter de l’Olympique Lyonnais, qui n’en peut plus des défaites accumulées de son club de cœur qu’il était fier de voir jouer contrairement à ces dernières semaines.

"J’aurais aimé un mec qui est capable de mettre une pointe dans le vestiaire. Mais Grosso…je pense qu’il est trop souple…", a-t-il ajouté.