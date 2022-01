OL : Giovani Lo Celso pour remplacer Bruno Guimaraes ?

Les supporters comme le club ne l’avaient pas vu venir. Meilleur joueur de l’OL depuis le début de la saison, Bruno Guimaraes va quitter le club et prendre la direction de la Premier League, son rêve assumé depuis son arrivée à Lyon. Ce ne sera pas pour un cador anglais comme Arsenal, qui le suivait depuis quelques mois, mais pour le nouveau riche que représente Newcastle.

Dans leur quête d’intégrer le haut du panier depuis le rachat par le fond d’investissement publique saoudien, les Magpies ont décidé de lâcher les millions pour convaincre Jean-Michel Aulas de laisser partir l’un des chouchous de Peter Bosz.

Officialisation samedi pour Guimaraes ?

En attendant l’officialisation qui ne devrait pas tarder, les deux clubs sont tombés d’accord pour un transfert de l’ordre de 42,5 millions d’euros plus 8 millions de bonus, liés en grande partie au maintien de Newcastle.

La déception de Bosz et des supporters lyonnais passées, il faut désormais trouver un remplaçant à Bruno Guimaraes. Pas une mince affaire tant le Brésilien a pris du volume depuis la prise de poste de Peter Bosz.

Si Romain Faivre ne devrait pas tarder à poser ses valises entre Rhône et Saône (18 millions d’euros), ce ne sera pas pour remplacer l’une des bonnes pioches de Juninho pendant son mandat.

L'article continue ci-dessous

Lo Celso convaincu ?

D’après L’Equipe, l’OL ne compte pas dépenser d’argent afin de laisser certains jeunes du club prendre un peu plus d’importance dans le groupe. Ce qui ne veut pas dire que la cellule de recrutement ne va pas bouger. A en croire le quotidien sportif, le club lyonnais et Tottenham sont tombés d’accord pour le prêt de six mois de Giovani Lo Celso.

L’ancien milieu du PSG (25 ans) est en manque de temps de jeu (2 matches) malgré le changement d’entraîneur et souhaite se relancer en vue du Mondial 2022, après avoir gagné la Copa America l’été dernier.

La balle est désormais dans son camp puisqu’il ne manque que l’accord de Lo Celso pour boucler une opération qui verra l’OL prendre en charge la moitié du salaire de l’Argentin, le tout sans option d’achat.