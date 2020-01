OL - Garcia : "Les nouvelles sont bonnes" pour Martin Terrier

L'entraîneur lyonnais a donné des nouvelles de son joueur, sorti contre Toulouse après avoir été victime d'un malaise vagal en première période.

Rudi Garcia s'est montré rassurant après la victoire de son équipe contre à propos de Martin Terrier. Après 20 minutes de jeu, l'ancien lillois s'est effondré sur la pelouse, victime d'un malaise, avant de sortir sur civière et d'être suppléé par Karl Toko Ekambi.

Martin Terrier a été victime tout à l'heure d'un malaise vagal lors de #OLTFC.

Notre joueur va mieux et il est conscient. 👍 pic.twitter.com/WI0rr3TPPa — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

Le club s'était rapidement voulu rassurant sur Twitter, de même donc que l'entraîneur après la rencontre. "Les nouvelles sont bonnes. Le point le plus important pour nous ce soir, c’est que Martin Terrier aille bien", a régi le technicien.

"On a été vraiment inquiets de le voir comme ça sur le terrain, et de le voir sortir sur une civière, mais encore une fois les nouvelles sont bonnes. On est rassurés."

Sans Terrier, les Rhodaniens ont enchaîné un nouveau succès pour se rapprocher à cinq points du podium après le nul de Rennes à Nice au début du week-end (1-1).