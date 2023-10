OL : Fabio Grosso reste confiant

Fabio Grosso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne s’avoue pas vaincu malgré les difficultés que traverse le club.

Arrivé suite au limogeage de Laurent Blanc, Fabio Grosso n’est pas encore parvenu à inverser la dynamique négative qui s’est installée à Lyon depuis le début de la saison 2023-2024. Néanmoins, le technicien italien reste confiant pour la suite.

Grosso n’abdique pas

5 défaites, 2 matchs nuls et une place de lanterne rouge après 7 journées, voici le triste bilan de l’Olympique Lyonnais en ce début d’exercice. Arrivé chez les Gones pour renverser la spirale négative, Fabio Grosso n’a pas encore réussi à insuffler une nouvelle dynamique à la formation Olympienne. Le tacticien transalpin cherche toujours la solution pour stabiliser un club qui vacille tant sur le plan sportif qu’administratif. Malgré les énormes difficultés, le champion du monde 2006 ne compte pas abdiquer.

Il croit dur comme fer à un éventuel redressement du club malgré qu’il ait perdu ses deux premières rencontres à la tête du club notamment contre Brest et Reims. « Il y a des difficultés, ça se voit. On travaille pour s'améliorer, on se donne des explications et on travaille. Ce n'est pas un début rêvé, je suis confiant. Les joueurs ont envie de travailler, on travaille beaucoup je vous l'assure. Le temps donne toujours raison au mérite. Je suis sûr que le temps nous donnera raison « a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

S’agissant du match de la 8éme journée contre Lorient dimanche, Grosso estime que cela peut constituer un déclic pour son club. « Cela ressemble à un match crucial mais ça sera tout le temps comme ça, c'est un club historique qui est là pour gagner. On travaille fort pour gagner, on est prêt. On avait 1.000 supporters lors du dernier match à Reims, ils sont venus nous parler. On a besoin d'eux même s'ils sont déçus. Je les connais, je sais qu'ils vont nous aider. » a-t-ail ajouté.

Le retour de Lacazette

L’entraîneur italien se rejouit du retour de son suspension du capitaine lexandre Lacazette pour ce match.« Elles doivent être partagées entre nous. Ils doivent faire les choses ensemble même si bien sûr les qualités vont sortir. J'attends de lui comme de tous les joueurs, une grande disponibilité et humilité. Il faut faire un grand boulot pour obtenir un résultat. C'est important que tout le monde soit concerné. J'ai besoin de beaucoup de leaders, un ou deux joueurs ne suffisent pas « a-t-il conclu.