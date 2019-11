OL-Benfica, Depay : "On est sur le bon chemin"

Memphis Depay était en conférence de presse ce lundi pour évoquer le match important que dispute l’OL mardi contre Benfica en C1.

L’Olympique Lyonnais reçoit ce mardi dans son fief de Groupama Stadium. Après le faux-pas à Lisbonne, les Rhodaniens n’ont d’autres choix que de l’emporter s’ils ne veulent pas compromettre leurs chances de qualification pour les 8es.

Les Gones sont parfaitement conscients de cette mission, si l’on se fie aux propos tenus par leur joueur vedette, Memphis Depay, ce lundi devant les journalistes : "Le plus important est la victoire demain. On a le pouvoir de changer le futur. On n'a pas toujours eu de bons résultats à domicile mais on peut changer cela".

Pour l’ancien mancunien, il faudra notamment capitaliser sur les deux derniers succès sur la scène nationale, acquis contre Metz et : "Il était très important de gagner les deux derniers matchs. Il faut garder la confiance. Le plus important est de conserver cette confiance. On doit absolument obtenir un bon résultat demain."

« Je veux être un joueur important pour l’équipe »

Le Néerlandais promet ensuite d’assumer pleinement ses responsabilités, tout en invitant les supportes à pousser à fond derrière leur équipe : « On a un besoin d'un stade plein, derrière l'équipe, pour faire un gros match demain.»

Questionné à propos de sa belle forme du moment, Depay a affirmé qu’il faisait juste que son travail et qu’il va continuer à se donner à fond pour le bien de l’équipe : « J'essaye de faire de mon mieux pour l'équipe. Je suis un joueur qui veut être décisif à chaque rencontre (…) Mon rôle depuis que je suis arrivé est assez clair. Je veux être un joueur important pour l'équipe. Je fais ce que je peux pour que l'équipe remporte toutes les rencontres. J'essaye de parler et surtout de démontrer sur le terrain. Je suis ravi de beaucoup marquer pour ce club. Je veux toujours en faire plus. J'espère très rapidement atteindre les 60 et 70 buts." Contre les Lisboètes Lisboètes, Depay pourrait atteindre la barre des 50 buts avec les Gones vu qu’il n’est qu’à une unité de ce seuil.