OL : Daniel Riolo allume John Textor

Tout va mal à l’Olympique Lyonnais. Daniel Riolo profite de la défaite de l’OL contre Clermont pour s’en prendre au président olympien.

L’Olympique Lyonnais fait face à une énorme crise de résultats en ce début de saison. Le changement de coach, notamment le limogeage de Laurent Blanc, n’aura rien arrangé. Dimanche, le club olympien a une fois encore perdu au Groupama Stadium face à Clermont Foot (1-2).

John Textor furieux après la défaite contre Clermont

L’Olympique Lyonnais a essuyé sa sixième défaite de rang, dimanche, en perdant (1-2) lors de la réception de Clermont Foot dans le cadre de la neuvième journée du championnat de France. Une défaite, qui a véritablement touché l’entraîneur Fabio Grosso et le président du club, John Textor. Ce dernier a fait part de sa frustration à l’issue du match.

Getty

« C’est le genre de matches qu’il fallait gagner. Les supporters étaient avec nous tout au long de la soirée. On a montré trop de qualités par rapport au résultat qu’on a eu. Et on n’est pas à l’endroit où on doit être (…) Oui, bien sûr que je me fais des soucis. Ici, on parle de relégation. Y a pas de risque qu’on soit relégué, mais on peut avoir une saison médiocre », a-t-il commencé à déclarer au micro d’Amazon Prime.

L'article continue ci-dessous

« Notre capitaine (Anthony Lopes, ndlr) a dit il y a quelques semaines qu’on paye cher chaque petite faute de notre part. Je me fais des soucis mais je crois en autre entraineur et en l’équipe. Maintenant ce qu’il faut c’est travailler (…) Il doit faire des choses différentes. Il a des jeunes joueurs et d’autres avec de l’expérience. Il donne l’opportunité à ceux qu’il mérite. Ce soir (dimanche, ndlr), les joueurs ont fait de bonnes choses. Ils ont donné ce qu’il fallait. Il faut que tout le monde soit à son niveau. Maintenant, ça nous met de la pression car on doit battre des équipes pour remonter au classement », a-t-il ajouté.

Riolo trop dur avec Textor

Si John Textor dit se faire de soucis pour une relance aussi vite de la formation olympienne, le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo, estime que l’homme d’affaires américain ne serait pas l’homme de la situation pour l’Olympique Lyonnais.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo déclare : « Ça ne vous est jamais arrivé, dans votre vie professionnelle, d’avoir un type qui était censé être votre boss et quand il arrive, juste à l’allure, vous saviez que c’était mort ? », a-t-il d’abord ironisé.

Getty

« Parce qu’il y a un décalage, un truc qui ne colle pas, comme s’il y avait une inadéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui, une incompatibilité. Les gens peuvent se dire que c’est très superficiel de dire ça mais j’assume complètement. Plus, la façon qu’il a de parler, ce n’est pas possible, ça ne marchera pas. C’est une erreur de casting, il n’est pas là où il devrait, il est perdu. C’est un poisson d’eau douce dans la mer, un animal de la forêt dans la jungle. Il y a un problème, il n’est pas là », a ajouté Riolo.