Le terrible constat de Grosso après OL – Clermont (1-2)

L'OL s'est incliné ce dimanche contre Clermont (1-2). Une défaite aux conséquences lourdes.

Plus rien ne va à l'OL. Mal en point en ce début de saison, la formation rhodanienne s'est une nouvelle fois inclinée cette saison ce dimanche contre Clermont (1-2). Le club est désormais en pleine tempête.

Lyon lanterne rouge

La trêve internationale n'a pu rien changer. Pis, elle n'a fait qu'aggraver la situation de l'Olympique Lyonnais.

Face à Clermont ce dimanche après la trêve internationale, la bande à Fabio Grosso avait pour ambition de lancer finalement une saison mal embarquée. Mais loin sans faux, entre l'ambition et la réalité du terrain, il y a un fossé. Contre les Auvergnats, les hommes de Fabio Grosso ont montré leur incapacité à se transcender. Après cette défaite, les Rhodaniens sont lanternes rouges Et cette situation ne rassure guère Fabio Grosso qui a fait un constat amer.

Un résultat difficile

Grosso sur Prime Vidéo

« C’est un résultat difficile. On est déçu de ce résultat et le classement est très clair. On est derniers, mais on a assez de matches pour remonter. Il faut avoir un bon état d’esprit. On a une grande responsabilité et moi je ne lâcherai jamais. Il faut sauver l’OL. Le championnat est mal parti et ça va encore être difficile mais il faut commencer à gagner.

Un regret par rapport au onze de départ ? Moi je choisis toujours pour faire le mieux. La première période n’a pas été bonne du tout. Il n’y a pas eu de rythme, ni d'intensité. On avait le moyen de faire comme en seconde. C’était trop peu par rapport à ce qu’on demande. Il faut se regarder dans les yeux et se dire que l’équipe est Lyon et non telle ou untel. On a été dépassés par cette équipe, mais on ne lâchera rien.

Les décisions d’arbitrage si je les comprends ? Les images sont claires. C’est dommage. Il y a les deux mains, mais on ne peut pas revenir en arrière. Le match est perdu. Quand tu n’es pas costaud, même les petits détails ne sont pas en ta faveur.

La sortie de Cherki à la mi-temps ? C’est un jeune joueur. Il a un talent incroyable. Mais ce talent ne sert à rien s’il ne donne pas plus de soi-même. Et je sais qu’il le sait car il comprend très bien le football. Mais y a pas que lui, c’est toute l’équipe qui n’a pas été bonne. Le talent avec les efforts, ça devient un magnifique joueur. Il doit s’améliorer. A la mi-temps, on a changé de système et pas qu’un joueur. »