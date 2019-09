OL : Comme Sylvinho, Juninho tire la sonnette d'alarme

Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, a évoqué la période actuelle. L'ancienne idole du club appelle ses joueurs à réagir.

Rien ne va plus pour l'Olympique Lyonnais.

En début de semaine, Jean-Michel Aulas avait déjà haussé le ton par rapport à la dynamique actuelle de l'équipe de Sylvinho. Ce dernier n'a pas fui ses responsabilités, et a reconnu que la situation était critique . "Oui, il y a un état d'urgence. Mais c'est surtout parce qu'on joue à la maison, qu'on est l'Olympique Lyonnais et une grande équipe. Il faut absolument la victoire. Mais pour l'obtenir, il faut du dynamisme, de l'engagement et de la performance".

Juninho, son compatriote brésilien, tient le même discours.

"On sait que le moment est difficile" , a expliqué sur OLTV le directeur sportif de l'OL. "On ne joue pas bien, on ne se crée pas beaucoup d'occasions. Ça fait un bon moment qu'on ne gagne pas, même si on fait des matchs nuls. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on produit moins de jeu. Cette équipe, avec le talent qu'elle a, est capable de produire du jeu, de prendre l'adversaire un peu plus haut, d'être plus agressive. On a fait ça les deux premiers matchs et ce dont on a discuté avec les joueurs, c'est pourquoi on n'a pas continué à le faire".

Pour rappel, l'Olympique Lyonnais reste sur une série de six matches sans le moindre succès.