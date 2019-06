OL - Ciprian Tatarusanu : "Je suis venu ici pour jouer"

Le nouveau portier de l'Olympique Lyonnais ne s'en est pas caché ce jeudi, il vient dans le Rhône pour faire jouer la concurrence.

Troisième de la saison dernière et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais entend bien reprendre au minimum sa place de dauphin du lors de la saison à venir. Pour cela, l'entraîneur Bruno Génésio notamment a été écarté, remplacé par un Sylvinho arrivé dans les bagages de Juninho , ancienne légende du club revenu pour occuper le poste de directeur sportif.

Surtout, l'OL devrait se montrer actif sur le marché des transferts, et procéder à quelques ajustements. Et ce à tous les postes, y compris celui de gardien de but, puisque Mathieu Gorgelin, l'habituelle doublure d'Anthony Lopes, s'apprête à rejoindre le Havre et donc à laisser place à Ciprian Tatarusanu , un portier d'expérience bien connu du championnat de puisqu'il évoluait au FC depuis l'été 2017.

"Je suis venu ici pour jouer, comme tous les joueurs"

Recruté il y a quelques jours, celui qui était en fin de contrat chez les Canaris a livré ses premières impressions ce jeudi, heureux de rejoindre un nouveau challenge. "Mon objectif était de rester en France. J’aime ce pays et le championnat. Je me sens très bien ici. L’OL est un club qui a la même ambition que moi donc le choix était simple. L’ambition est de gagner pour jouer l’Europe. Je suis venu ici pour jouer, comme tous les joueurs" , a-t'il déclaré lors de sa présentation aux médias, avant de faire part de son état d'esprit de compétiteur. "Je recherche toujours la concurrence. C’est bon pour moi et pour le club. L’OL est un grand club qui a remporté beaucoup de trophées. Il lutte chaque saison pour jouer la Champions League" , a-t-il ajouté.

"J’ai parlé avec Juninho. Il m’a parlé du programme. Je le connais comme joueur. Tout le monde connaît son talent sur coup-franc. Je suis chanceux, je n’ai pas joué en même temps. C’est un nouveau challenge aussi pour lui. Il m’a dit que j’étais le bienvenu. Il m’a souhaité bonne chance pour cette nouvelle saison", a enfin confié celui qui devrait occuper le poste de remplaçant d'Anthony Lopes, tout en apportant son expérience au vestiaire.