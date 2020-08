OL, Bruno Guimarães évoque son futur

Le milieu de terrain brésilien apprécie l'intérêt des autres clubs européens mais ne pense pas à partir cet été.

Arrivé cet hiver à l'Olympique Lyonnais en provenance de l'Athletico Paranaense, Bruno Guimarães n'a eu que deux mois pour se mettre en évidence en Europe. Et le Brésilien l'a fait à merveille. À tel point que le milieu de terrain de 22 ans avait même réussi à gagner sa place en sélection nationale pour la première fois de sa carrière juste avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus. Déjà courtisé par l'Atletico Madrid avant de signer à , le Brésilien est d'ores et déjà surveillé par plusieurs clubs européens.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Bruno Guimarães est revenu sur l'intérêt des clubs européens à son égard : "C’est normal qu’il y ait des clubs intéressés, qui contactent mes agents ou le club, mais je n’y pense pas, je pense à faire en sortie que Lyon ait des résultats à la hauteur de ses ambitions et de la passion des supporters. Il y a des grands joueurs ici entre Aouar, Memphis et d’autres, on a tout pour réussir de grandes choses ici".

"Je devais défendre mon équipe"

En février dernier, le milieu de terrain brésilien a disputé son premier match de face à la . Une victoire précieuse 1-0 au Groupama Stadium qui donne un avantage à son équipe avant le match retour de vendredi soir. Bruno Guimarães avait brillé dans le jeu mais a aussi fait preuve de caractère durant la rencontre, s'accrochant même avec Cristiano Ronaldo durant la partie suite à une faute sur Paulo Dybala. Le Brésilien est revenu sur cet épisode.

"On parle tous les deux portugais (avec Ronaldo) et il s'est adressé à moi à propos d'une faute de Marcelo sur Dybala. J'ai dit qu'il n'y avait pas faute, mais il a insisté: 'Si, il y a faute! (...) Ah oui, il avait raison. Mais sur le terrain, je devais défendre mon équipe, c'est normal. Lui aussi défendait son équipe", a expliqué Bruno Guimarães.

Le milieu de terrain de l'OL s'est également "accroché" avec Neymar ce week-end en commettant une faute sur son compatriote : "Je connais bien Neymar, je l'ai vu à l'oeuvre tellement de fois que je sais comment il joue. Il est très rapide, très vif, pour moi il est incroyable, c'est peut-être le meilleur du monde. Mais je pense l'avoir bien contenu. Et quand il est passé, j'ai fait la faute (sourire), deux fois. Sur le coup, on a échangé quelques mots, il n'était pas content mais c'est le foot, si je le laissais s'échapper, je savais qu'il aurait tué le match. Mais après la rencontre, on a parlé, tout va bien entre nous".