OL, Bruno Genesio mécontent de l'arbitrage

Après le match nul contre Reims, l'entraîneur de l'OL s'est plaint de plusieurs décisions prises par l'arbitre du match à l'encontre de son équipe.

L'OL a manqué le coche face à Reims. Tenu en échec sur sa pelouse, Lyon laisse Lille s'échapper à la deuxième place de Ligue 1, mais les Gones doivent se contenter du point du match nul après avoir longtemps été mené dans la partie. Néanmoins, après la rencontre, Bruno Genesio a considéré avoir été désavantagé par l'arbitrage et n'a pas compris certaines décisions prises durant la rencontre.

"Oui c'est une sale semaine pour l'OL, avec l'élimination mardi face à Strasbourg (1-2) et la contre-performance de ce soir face à une équipe de Reims qui a bien joué le coup, qui s'est montrée disciplinée, avec un bloc bas. On n'a pas su trouver la solution en première période, et on a pris un but sur une rare incursion des Rémois. Le point positif de la soirée aura été de revenir au score. Mais on aurait pu obtenir mieux, peut-être, sans une décision d'arbitrage très discutable", a indiqué Bruno Genesio.

"Nabil ne pouvait pas continuer"

"Non je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé penalty sur Traoré, et il faut vraiment qu'on m'explique comment on ne peut pas siffler penalty en ayant les images. Sans les images, il n'y a pas de problème, c'est humain, on peut ne pas voir la faute, mais là, j'ai du mal à comprendre. J'ai dit que le VAR ne résoudrait pas tout, et je ne veux pas me servir de ça, ce soir, mais là, quand même... Le but refusé pour hors-jeu, ça se joue à tellement à rien que je peux comprendre, pas de problème. Mais pas le penalty. Là, oui, il faudra vraiment qu'on m'explique", a ajouté le technicien français.

Bruno Genesio a justifié la sortie de Nabil Fekir : "Il y a des périodes meilleures, et d'autres plus difficiles. Il faut que collectivement, on soit plus forts pour que s'expriment mieux les individualités. Nabil a pris un coup à la cheville et il ne pouvait pas continuer. Je ne l'aurais pas sorti, sinon. En première période, on n'avait pas assez de rythme dans nos passes, dans notre jeu. La solution aurait dû venir des côtés, mais on ne les a pas assez utilisés, que ce soit par Leo (Dubois) ou par Ferland (Mendy)".

L'entraîneur de l'OL attend une rapide réaction de ses joueurs malgré un calendrier pas si simple avec plusieurs matches à l'extérieur : "Compliqué d'avoir quatre déplacements ? Je ne sais pas, puisque si on regarde bien, c'est surtout à domicile qu'on a eu du mal à négocier nos matches, ces derniers temps. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un problème de se déplacer...".