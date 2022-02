OL : Bosz revient sur le cas Shaqiri

Au bout de six mois seulement passés au club, Xherdan Shaqiri vient de quitter l’OL. Le milieu international suisse a pris la direction de la MLS et du club de Chicago Fire. Son passage chez les Gones s’apparente à un échec. Pourtant, Peter Bosz a tout mis en œuvre pour qu’il puisse tirer son épingle de jeu au sein de sa formation. Mais, rien n’y fut. Le Helvète n’était pas fait pour l’OL.

«On a utilisé Shaq côté droit au début. Comme on n’était pas tellement dominant, il a joué dans les grands espaces, pour attaquer comme pour défendre, et je pense qu’il ne peut pas faire ça», a jugé le coach hollandais, en conférence de presse ce jeudi.

« Shaqiri ne pouvait jouer qu’en numéro 10 »

Bosz a aussi expliqué qu’il lui était impossible de faire jouer l’ancien sociétaire de Liverpool à son poste de prédilection : «C’est vraiment un n° 10 qui doit jouer entre les lignes, je peux même dire qu'il était le meilleur joueur entre les lignes chez nous, avec une technique et une vision du jeu superbe dans les petits espaces. Il ne peut jouer que n° 10 chez nous, mais il y a beaucoup de joueurs dans cette position ici : Houssem, Lucas, Romain maintenant, Shaq... Dans notre équipe, il ne peut jouer que n° 10, mais il y a trop de joueurs à ce poste ».

Pour finir, Bosz a quand même assuré qu’il ne regrette pas d’avoir mis la main sur cet élément. «Absolument, je le voulais, a-t-il tonné. Shaq est un très bon joueur, il a souvent joué à droite aussi à Liverpool. Mais dans une équipe extrêmement offensive, placée très haut sur le terrain, près de la surface adverse, et, là, ses qualités s’expriment. Mais malheureusement, on n’était pas aussi fort. Ses qualités sont là. On pensait jouer différemment».

Shaqiri a quand même joué 16 matches avec l’OL, dont 13 en tant que titulaire. En terme de minutes cumulées, il est le 16e joueur le plus utilisé par Bosz. Et son bilan statistique est le suivant : 2 buts marqués, dont 3 passes décisives. 2 de ses 5 gestes décisifs sont intervenus à l’occasion de son ultime match en France contre l’OM.