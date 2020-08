OL - Bertrand Traoré, Tête et Koné poussés vers la sortie ?

L'Olympique Lyonnais essayerait de trouver preneur pour trois éléments indésirables.

L'Olympique Lyonnais joue son avenir européen ce vendredi soir. Les Gones vont aborder leur huitième de finale retour de face à la avec un court avantage obtenu au match aller au Groupama Stadium grâce à Lucas Tousart. Mais hormis en cas de miracle, même si parvient à passer la Juventus ce vendredi et à atteindre le Final 8 à Lisbonne, ce sera très compliqué pour les hommes de Jean-Michel Aulas d'être européens la saison prochaine.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais préparent donc déjà la saison prochaine et le mercato est déjà dans un coin de la tête des Gones. En fonction de l'issue de la Ligue des champions, l'OL ne gèrera probablement pas de la même façon son effectif que ce soit dans le sens des arrivées, ou des départs. Mais le sort de certains joueurs est déjà scellé. Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique Lyonnais va chercher à dégraisser et son directeur sportif, Juninho, aurait trois joueurs dans son viseur pour faire leurs bagages cet été : Bertrand Traoré (24 ans), Kenny Tete (24 ans) et Youssouf Koné (25 ans).

Un dégraissage en vue à l'OL ?

L'ailier burkinabé, héros malheureux de la séance de tirs au but de la finale de contre le , dispose d'un contrat allant jusqu'en juin 2022. Mais l'ancien joueur de , peu décisif la saison dernière, ne sera pas retenu. Si une offre sérieuse, aux alentours de 15 millions d'euros, serait étudiée avec sérieux par la direction du club, selon les informations du quotidien français.

Kenny Tete, proche de Bertrand Traoré dans le vestiaire lyonnais étant donné que les deux joueurs ont évolué ensemble à l' et jouaient sur le même couloir, serait également sur le départ. Barré par la concurrence, le Néerlandais serait désireux de trouver un nouveau challenge la saison prochaine. Kenny Tete est le troisième arrière droit de la hiérarchie derrière Léo Dubois et Rafael mais dispose d'un salaire important.

Les dirigeants de l'OL ne seront pas contre un départ de Kenny Tete, si son agent, Mino Raiola, parvient à trouver une solution convenant à toutes les parties. Arrivé il y a un an pour succéder à Ferland Mendy, Youssouf Koné a déçu. Le latéral gauche ne serait pas indispensable dans l'esprit de Rudi Garcia et malgré son long contrat allant jusqu'en juin 2024, des agents auraient été mandatés pour lui trouver une porte de sortie. Le mercato lyonnais promet d'être agité d'autant plus que Moussa Dembélé et Houssem Aouar risquent également de quitter l'OL, en cas d'absence de qualification européenne. Autant dire que l'effectif de l'OL risque de connaître un profond lifting cet été.