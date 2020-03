OL, Bertrand Traoré : "Le PSG ? Chaque match est comme une finale"

De retour en forme, l'ailier des Gones a évoqué la demi-finale de Coupe de France contre le PSG ainsi que la présence du Coronavirus en France.

Victorieux de la et de l'ASSE lors du derby dimanche soir, l'Olympique Lyonnais sort d'une merveilleuse semaine. Les Gones auront à coeur de confirmer en validant leur billet pour la finale de la et tenter de remporter un premier titre depuis 2012. En conférence de presse, Bertrand Traoré a évoqué le choc contre le PSG et le considère aussi important que tous les matches à venir pour l'OL jusqu'à la fin de la saison.

"Chaque équipe veut jouer une finale de coupe. Ils vont mettre la meilleure équipe possible. Ça reste le PSG. C’est toujours magnifique de jouer une finale. L’objectif d’un club est toujours de gagner des trophées. Ça passera par le match de demain. C’est un match aussi important pour eux, contre un adversaire qui leur a toujours posé problème, ils prendront forcément le match très au sérieux", a commenté l'ailier de l'Olympique Lyonnais.

"Le Coronavirus ? Il faut accepter les précautions prises"

L'article continue ci-dessous

"Chaque match est comme une finale. Il faut essayer de gagner en prenant les matches les uns après les autres. On doit avoir un mental fort, ne pas s’enflammer et rester concentré. On doit garder la solidité dont on fait preuve depuis quelques matches. On peut rêver d’un avenir meilleur. Je suis un compétiteur je veux jouer le plus de matches possibles. Après c’est le foot, il faut respecter les choix du coach et rester professionnel. En tant que compétiteur, je veux jouer le plus possible. Je travaille pour donner le meilleur de moi-même lorsque je suis sur le terrain", a ajouté Bertrand Traoré.

Plus d'équipes

L'ailier de l'OL a fait le point sur le moral de l'équipe : "Le groupe est bien et l’état d’esprit est positif. On vient de gagner le derby qui est le match le plus important de la saison pour la ville, le club et les supporters. On a gagné non seulement le derby mais avec la manière. Le coach met des choses en place. On se trouve de mieux en mieux sur le terrain. Il y a de la régularité dans les performances et plus de solidarité sur le terrain. C’est la clef pour faire des résultats positifs. C'est aussi grâce au dépassement de soi. Ça commence à prendre mais il ne faut pas s’enflammer. On a fait deux victoires face à la Juventus et face à l’ASSE mais il faut aussi se rendre compte qu’à partir de maintenant chaque match est capital pour la fin de saison."

Enfin, Bertrand Traoré s'est exprimé sur le Coronavirus, au centre de l'actualité depuis quelques jours en : "C’est une période compliquée lorsque l’on regarde les informations. On ne doit pas se dire bonjour entre nous. Ce sont des précautions qu’il faut accepter et j’espère que les autorités vont trouver la meilleure solution possible. Si le match face à la Juventus devait être délocalisé, ça changerait l’ambiance et ça serait peut-être un point positif pour nous mais il faut surtout se concentrer sur le terrain."