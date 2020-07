OL, Aulas répond à l'attaque de Leonardo contre Juninho

Le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas apprécié l'attaque, déplacée, du directeur sportif du PSG à l'encontre de son directeur sportif.

Jean-Michel Aulas est connu pour défendre ses hommes et ses troupes, et d'autant plus lorsque c'est un homme de confiance comme Juninho. Depuis ce mercredi, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et du s'envoyent des piques et se répondent par médias interposés, la faute à une déclaration de Juninho sur Neymar, que Leonardo, directeur sportif du PSG, n'a pas apprécié. Mais c'était sans compter sur Jean-Michel Aulas qui a décidé de se mêler de cette affaire et de prendre la défense de son directeur sportif.

Jean-Michel Aulas a réagi à la réplique de Leonardo envers son directeur sportif sur les réseaux sociaux, estimant comme déplacé cette attaque étant donné que Juninho parlait avant tout de son pays et pas forcément du PSG : "Pas très judicieux, Leo, ta remarque. Juninho parlait du et de la politique du pays. Juni est un homme bien. Relis son article et tu apprendras beaucoup de choses!". Au micro de RMC Sport, Leonardo avait reproché aux dirigeants lyonnais de parler sans cesse de son club.

Une surenchère par médias interposés

"Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club", a répliqué Leonardo. Dans les colonnes de The Guardian, au moment d'évoquer les maux du Brésil, Juninho a pris Neymar en exemple, reprochant certaines valeurs à l'attaquant du PSG

"Regardez Neymar. Il a signé à Paris uniquement pour l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait, et maintenant il souhaite partir avant la fin de son contrat. Mais c’est pourtant le moment de donner en retour, de montrer de la gratitude. C’est un échange, il faut le comprendre. Neymar se doit de donner tout ce qu’il a sur le terrain, de montrer un total dévouement, et du leadership. Mais le problème est que l’establishment au Brésil a la culture de la cupidité. Il veut toujours plus d'argent", a déclaré Juninho.

"C'est tout simplement ce qu'il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire", avait conclu le directeur sportif brésilien de l'OL.