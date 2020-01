OL - Aulas : "Pas de bonnes nouvelles" pour Toko Ekambi

Alors que l'OL cible plusieurs joueurs offensifs pour pallier les blessures cet hiver Jean-Michel Aulas a refroidi la piste menant à Karl Toko Ekambi.

Présent lors de la cérémonie des voeux organisée au Groupama Stadium ce mercredi, à quelques heures du quart de finale de Coupe de la ligue contre Brest (18h45), Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur le mercato lyonnais.

Il a notamment déclaré qu'un accord pour la venue de Karl Toko Ekambi était très hypothétique, alors que réclamerait 25 millions d'euros selon El Periodico Mediterraneo. "On a des nouvelles. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles (sourire). Ils (Vincent Ponsot et Florian Maurice) sont encore en mais pour une autre opération", a glissé le président avant de se confier plus largement sur les ambitions du club pour cette période de transfert.

"La première réaction (après les blessures) a été de faire que nos meilleurs jeunes joueurs puissent se montrer plus, et donc de les faire jouer. La deuxième, actée par le conseil d'administration a été de recruter, mais pas à n'importe quel prix, et pas à n'importe quelle condition.

"Notre situation n'est pas dramatique, elle est difficile, notamment en championnat, mais on est en course dans quatre compétitions, et on va essayer de se renforcer."

Les coéquipiers d'Houssem Aouar pointent à une triste 12e place en à la trêve, à sept points du podium. Ils espèrent se qualifier pour le dernier carré de la Coupe de la ligue ce mercredi et enchaîner samedi pour la reprise du championnat à (17h30).