L’OL aurait saisi le Conseil d’Etat

Comme c’était prévu, l’Olympique Lyonnais a décidé d’interpeller le Conseil d’Etat pour annuler le verdict du championnat.

Débouté par le tribunal administratif de Paris, qui s’est dit « incompétent » pour statuer sur son cas, l’Olympique Lyonnais a fait le choix de saisir le Conseil d’Etat pour tenter d’annuler la décision prise il y a un mois par le gouvernement et la LFP de stopper le championnat français. C’est ce que révèle l’AFP ce lundi.

Privés de qualification européenne, les Rhodaniens s’estiment victimes d’injustice et ils ne cessent depuis de multiplier les manœuvres pour que la soit relancée. Jean-Michel Aulas en a même fait son combat quotidien, avec notamment une lettre ouverte adressée ce lundi au gouvernement.

Le Conseil d’Etat est dorénavant la seule institution à pouvoir intervenir en faveur des Gones et prononcer une issue qui leur soit favorable. À moins bien sûr que le gouvernement ne donne le feu vert pour le retour des compétitions et que la LFP suit à son tour dans la foulée.

n’a pas été le seul à contester la fin de la saison et la manière dont le classement final. C’est aussi le cas de et d’Amiens, rétrogradés en et qui militaient pour une élite à 22 clubs.