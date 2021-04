OL - Anthony Lopes : "On a notre destin entre nos mains"

Quatrième de Ligue 1, l'OL va encore affronter Lille (25/04) et Monaco (02/05) en cette fin de saison. Autant dire que rien n'est joué pour le titre.

Vainqueur sur la pelouse du FC Nantes (1-2) dimanche soir grâce à un doublé de l'intenable Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais est toujours quatrième de Ligue 1, mais s'est repositionné dans la course au titre. En effet, grâce au match nul de Lille face à Montpellier (0-0), l'OL est revenu à trois points du leader. Incroyable fin de saison !



OL, Garcia n’écarte rien pour son futur

Quatre équipes qui se tiennent en trois points et qui luttent pour le titre à cinq journées de la fin ? C'est tout simplement une première dans l'histoire du championnat de France. Actuellement, l'OL est l'équipe la moins bien placée, mais cela n'empêche pas les lyonnais de rêver. Anthony Lopes l'assure, ils ne lâcheront rien.

"L'équipe est prête, sinon on n'a qu'à déposer les armes"

L'article continue ci-dessous

"C'est une victoire qui fait du bien. Ça va être une lutte jusqu'au bout et on ne va pas lâcher. Ça se jouera au plus solide, celui qui sera concentré du début à la fin. Il faudra être à la hauteur de l'événement. On dit que la lutte pour le maintien c'est dur, mais la lutte dans le haut du tableau, c'est compliqué aussi" , a expliqué le portier lyonnais.

"On en connaît l'importance. Ça peut se jouer au mental. L'équipe est prête, sinon on n'a qu'à déposer les armes. À nous d'être à la hauteur, on a notre destin entre nos mains avec les deux matches à venir contre des concurrents directs" , a ensuite ajouté l'international portugais, alors que l'OL va encore affronter Lille (25/04) et Monaco (02/05).

Un discours similaire à celui tenu par l'attaquant Islam Slimani au micro de Canal+. "Pour nous, le plus important, c'est de gagner les 6 matches qui restent. On est très contents de cette victoire. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. C'est le foot. On veut toujours faire mieux et le plus important est là. On vise les 5 matches qui restent et après on verra" , a expliqué le buteur. Le suspense est total en cette fin de saison en Ligue 1, et l'OL aurait tort de ne pas croire en ses chances de triompher.