OL, Garcia n’écarte rien pour son futur

L’entraineur lyonnais, Rudi Garcia, a indiqué qu’il était prêt à poursuivre son parcours ailleurs.

Rudi Garcia n’a pas encore prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais. Et il n’est pas sûr du tout qu’il finisse par le faire. L’expérimenté technicien n’est cependant pas préoccupé plus que cela par cette situation et pour le futur il n’écarte aucune option.

Avant le match de ce dimanche contre Nantes, Garcia s’est confié à Canal+. Il a affiché clairement son envie de continuer avec le club qu’il a rejoint en début de saison dernière, mais il assure également qu’un challenge ailleurs ne le dérangerait pas.

« J’espère être ici, sinon ça sera ailleurs »

« Bien sûr que j’ai envie de continuer avec le président, je pense que c’est un club qui me va bien, un club posé, a-t-il confié à la chaine cryptée. J’ai une sérénité par rapport à ça. J’espère que ce sera ici, sinon ce sera ailleurs. »

La balle est donc dans le camp de Jean-Michel Aulas. Le président des Gones avait lâché en février : « Aujourd'hui la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. "Juni" (Juninho le directeur sportif) participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir ». A l’époque, Lyon était 2e au classement de la Ligue 1. Aujourd’hui, et malgré le succès contre les Canaris, les Rhodaniens sont 4es, à trois points de la 1e place.

Avec Garcia, l’OL n’a encore remporté aucun trophée. Sa dernière coupe remonte d’ailleurs à 2012 avec la Coupe de France. Les Rhodaniens ont aussi raté la qualification pour la Coupe d’Europe. Seule une place dans le dernier carré de la dernière C1 égaye un peu ce décevant bilan.

Garcia s’est aussi exprimé à propos de Juninho, avec qui il travaille de concert depuis son arrivée. Il a admis qu’il ne serait pas contre une collaboration plus fluide entre eux : « Juni est un homme bien, mais il a parfois les qualités de ses défauts, il est un peu comme moi à mes débuts, il part au quart de tour. Il faut qu'on soit plus complémentaires. Vu ce qu'il représente, on pourrait mieux l'utiliser ».