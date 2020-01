OL - Ambitieux, Rayan Cherki garde les pieds sur terre

Grand espoir de l'OL et coqueluche d'une partie des supporters, l'attaquant de 16 ans est fier d'avoir fait ses débuts en professionnel.

Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Alexandre Lacazette, Nabil Fékir... la liste est encore longue. L'Olympique Lyonnais a toujours été réputé pour sortir des jeunes talents de son centre de formation et le dernier en date se nomme Rayan Cherki. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant a déjà fait ses débuts en équipe première et a inscrit son premier but contre Bourg-en Bresse en , devenant le plus jeune buteur du club. Invité sur OL TV, Rayan Cherki a admis commencer à prendre la mesure de l'équipe première et affirme avoir été bien accueilli par ses aînés.

"Je me suis bien senti face à Brest. Je commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Ça me fait plaisir. Je me sens de mieux en mieux avec mes coéquipiers. (...) Il me fallait du temps pour jouer comme à mon habitude. J’espère qu’on va continuer à faire de bonnes prestations comme hier. Cela fait bizarre, on a que 16 ans et on est avec des pères de famille, des joueurs qui ont 10 ou 15 ans de carrière. Il ne faut pas se mettre la pression et faire comme d’habitude", a expliqué l'attaquant de 16 ans.

"J’ai été très bien accueilli. Je suis quelqu’un qui arrive à bien me fondre dans la masse. J’étais souvent avec Amine (Gouiri), Maxence (Caqueret), Oumar (Solet) et Racioppi. Il y a aussi des joueurs comme Moussa (Dembélé), Martin (Terrier), Jason (Denayer) ou Houssem (Aouar) qui m’ont bien accueilli. Oui, j’ai l’impression d’être un peu couvé. Ma famille va faire en sorte que je garde la tête sur les épaules. C’est la plus belle chose que je peux avoir", a ajouté le jeune espoir de l'OL.

"Je sais où je veux aller"

Rayan Cherki est fier d'avoir pu réaliser son rêve en jouant pour l'OL : "S’il y a quelques années, on m’avait dit qu’à 15 ans j’allais signer pro, j’aurais dit que ce n’était pas possible. Ça m’a fait du bien. Le dénouement m’a beaucoup plu, c’est à l’OL que je voulais jouer. (...) Si j’étais parti du club, j’aurais eu un pincement au cœur. Je n’aurais pas pu réaliser mon rêve de jouer ici. Jusqu’au dernier moment de la signature, on a toujours été lucides et solides. Ma première ? Ça restera gravé à jamais dans ma tête. Je m’attendais à être 19e, le coach a décidé de me faire confiance. Ça m’a fait plaisir ainsi qu’à mes proches. Ça m’a beaucoup touché la standing-ovation du stade".

"Je ne m’attendais pas à marquer dans ce match contre Bourg-Péronnas en Coupe de comme c’était la 90ème, mais ça m’a souri et marquer ce but fait du bien. Avoir cette ovation, ç’a été un vrai bonheur pour moi. Pour ce but, je savais que je pouvais battre le record. J’essaye de regarder tous les records que je peux battre, ça me stimule. C’est l’une de mes grandes ambitions d’entrer dans l’histoire du club et que personne ne vienne me détrôner. Tout est allé très vite. Depuis mon plus jeune âge, je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Tous les jours, je bosse plus que les autres pour me donner les moyens de faire ce que je sais faire", a ajouté l'attaquant de 16 ans.

Mais Rayan Cherki n'entend pas s'arrêter là et aspire à plus dans le futur : "Il faut toujours viser plus haut. (...) Mon premier rêve était de jouer au Groupama Stadium et j’ai réussi grâce à un travail acharné. Il ne faut pas s’arrêter là et devenir titulaire puis titulaire indiscutable. En tant que compétiteur, je n’aime pas être sur le banc de touche mais ce sont les choix du coach. Après, quand je rentre, je sais ce que j’ai à faire. J’aime jouer un peu partout tant que le coach me donne ma chance, même défenseur central (rires). Non mais numéro 10, je pense que c’est là où je suis le plus performant".