L’Olympique Lyonnais a enchainé un deuxième succès de suite de Ligue 1. A domicile, l’équipe de Bosz a disposé de Strasbourg (3-1).

Non, la trêve internationale n’a pas brisé l’élan de l’OL. Après son succès face à Nantes, l’équipe rhodanienne redoutait que la coupure de 15 jours ne vienne stopper son redressement. Ça n’a pas du tout été le cas. Opposée à Strasbourg à domicile, elle a confirmé son regain de forme en s’imposant 2-0.

Dans un Groupama Stadium très animé, les Gones ont maitrisé leur sujet durant une bonne partie du match. Ils ne se sont pas créés une tonne d’opportunités de franches, mais en ayant converti trois à des moments clés ils se sont rendus le match facile. Pour une fois, ils n’ont d’ailleurs pas eu à attendre le coup de sifflet final pour souffler.

Meilleur buteur de l’équipe depuis l’entame de la saison, Moussa Dembélé a encore frappé. Dès la 8e minute, il délivrait les siens d’un enchainement contrôle de la poitrine – frappe pied gauche. Avec une pareille entame, les locaux se sont mis dans les meilleures prédispositions pour l’emporter. Les Alsaciens, eux, prenaient un coup au moral. Il leur était difficile dès lors de se remettre à l’endroit.

Cette fois, l’OL a été sérieux jusqu’au bout

En 90 minutes, et si l’on excepte le pénalty de réduction du score à l’entame du temps additionnel, le Racing ne s’est créé qu’une seule occasion digne de ce nom. A la 55e minute, Kevin Gameiro s’est retrouvé en face à face avec Anthony Lopes, mais il a raté son duel. Ou, plutôt, c’est le portier portugais qui l’a emporté. Ce fut un tournant puisque moins de dix minutes plus tard l’OL doublait la mise. Jason Denayer s’élevait dans les airs pour reprendre un centre de Xherdan Shaqiri. Le Suisse signait ainsi sa première décisive sous ses nouvelles couleurs.

A 2-0, l’OL aurait pu lever le pied et se contenter de gérer. Mais, se souvenant de la mésaventure contre Clermont, les Rhodaniens ont continué à pousser. Bien leur en a pris puisqu’ils parvenaient à aggraver la marque à la 87e. Lucas Paqueta apportait sa contribution à cette victoire en convertissant d’un tir croisé un service de Houssem Aouar.

Malgré le but pris vers la fin, l’OL aura donc signé une prestation très plaisante. Sûrement sa meilleure depuis l’entame de l’exercice. De quoi se tourner vers les joutes continentales avec confiance et le moral au plus haut. Peter Bosz, l’entraineur, doit aussi être content, car il tient sa première belle copie au Groupama Stadium.