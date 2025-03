OL - Aulas évoque la suite du mercato

Le président lyonnais a affirmé que d'autres arrivées étaient à prévoir lors de la conférence de presse de présentation de Karl Toko Ekambi.

Présent en conférence de presse ce mardi pour la présentation de la nouvelle recrue Karl Toko Ekambi, Jean-Michel Aulas a évoqué la suite du mercato lyonnais, à la fois dans le sens des arrivées et des départs. D'autres recrues sont encore envisagées cet hiver, malgré l'émergence de jeunes joueurs comme Maxence Caqueret et Rayan Cherki.

"Des jeunes peuvent rentrer progressivement dans l'équipe. Pour qu'ils se transforment en talents, il faut qu'ils aient une concurrence et il faut qu'on les ménage, a estimé le président. Cela ne change pas totalement notre vision des choses.

(...) On ne fera pas l'erreur de cumuler des joueurs sur un même poste au risque de s'auto-pénaliser. On va continuer notre investissement mais il est probable qu'on l'adaptera aux exigences du moment. Et on prépare d'ores et déjà l'année prochaine."

Il a également évoqué la situation de Moussa Dembélé et Lucas Tousart, tous deux convoités, affirmant que le premier ne partirait pas et espérant la même issue pour le second.

"Nos joueurs sont souvent sollicités. Moussa, je l'ai déjà dit, ne partira pas. Lucas, on souhaite qu'il reste mais le joueur a reçu une proposition (du Hertha Berlin). Et s'il devait partir, on devrait le remplacer avant. Mais pour moi, ils vont rester tous les deux. On fait des efforts pour renforcer l'équipe, ce n'est pas le moment de l'affaiblir."

Enfin, un renfort est à l'étude en défense, où Rudi Garcia ne dispose que de trois défenseurs centraux de métier après la blessure d'Omar Solet. C'est cette fois le directeur sportif Juninho qui s'est exprimé sur le sujet : "C'est peut-être une possibilité mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui vient pour six mois. Cela va être le président qui va donner le dernier mot. On est satisfaits avec les trois mais c'est peut-être court pour les derniers cinq mois de compétition."