OGC Nice - Patrick Vieira : "J'ai sûrement été trop patient avec certains"

Alors que son équipe reste sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, l'entraîneur des Aiglons a annoncé du changement à venir...

Séduisant en début de saison, l'OGC Nice de Patrick Vieira est tout simplement à la dérive ces dernières semaines. Eliminés par Le Mans en mardi soir (3-2), les Aiglons restent en effet sur cinq défaites consécutives et n'ont plus gagné depuis sept matches toutes compétitions confondues. Une éternité, surtout pour une formation censée renouer avec les hauteurs du classement cette saison, car portée par un projet économique ambitieux.

Dimanche, le Gym reçoit le à l'Allianz Riviera. L'occasion pour l'équipe entraînée par Patrick Vieira de retrouver le goût du succès, mais surtout une certaine cohérence dans le jeu, comme l'a rappelé l'ancien joueur d' ce vendredi en conférence de presse d'avant-match.

"Être beaucoup plus dur avec certains qui ne veulent pas rentrer dans ce projet"

"On a perdu un peu de notre équilibre et ce qui est le plus important, l'esprit collectif. J'ai ma part de responsabilité parce que j'ai laissé les joueurs... J'ai, peut-être, été un peu moins derrière eux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de resserrer un peu les choses, de resserrer le groupe, de mettre le collectif au coeur de notre projet et d'être beaucoup plus dur avec certains qui ne veulent pas rentrer dans ce projet", a concédé le Français, déterminé à faire changer les choses.

"L'entraîneur est toujours celui qui prend la responsabilité et je vais prendre cette responsabilité. J'ai sûrement été trop patient avec certains qui doivent faire beaucoup plus pour jouer", a ajouté le technicien. Englués à une décevante 15ème place au classement, force est de constater que les Azuréens devront proposer un contenu de meilleure facture face à une formation du Stade de Reims qui se présentera dimanche avec un statut de 4ème de .