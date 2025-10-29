OGC Nice - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Alors que l'OGC Nice se prépare à affronter Lille, les options de diffusion en direct et le streaming sont largement prisés par les supporters. Pour ceux qui souhaitent placer des paris, utiliser un code promo Betclic pourrait rendre l'expérience plus intéressante et potentiellement plus lucrative.

La meilleure attaque d'Europe après le Bayern et le Barça débarque sur la Côte d'Azur. Ce mercredi soir, le LOSC et sa puissance de feu (22 buts en 9 matchs) viennent défier l'OGC Nice dans son antre de l'Allianz Riviera. Un choc au sommet entre deux prétendants à l'Europe, mais surtout un test grandeur nature pour une défense niçoise décimée face à une machine à marquer.

Nice, défendre son pré carré malgré les absences

L'Allianz Riviera est historiquement une terre hostile pour les Dogues (une seule victoire lilloise lors des 13 dernières visites). Mais cette saison, Nice peine à retrouver sa solidité défensive, encaissant but sur but (16 lors des 8 derniers matchs). Pour ne rien arranger, l'entraîneur Franck Haise doit composer avec une véritable hécatombe en défense (Dante, Clauss, Ndayishimiye, Bombito, Abdelmonem absents). Pour résister à la vague lilloise, il faudra compter sur un Sofiane Diop en état de grâce et un bloc équipe héroïque.

Getty Images

Lille pour enfin briser la malédiction et viser le podium

Après avoir atomisé Metz (6-1), Lille veut confirmer sa forme éblouissante et enfin briser cette malédiction niçoise. Portés par leurs jeunes pépites offensives (Igamane, Fernandez-Pardo, Haraldsson), les hommes de Bruno Génésio ont les armes pour faire sauter le verrou azuréen. Une victoire leur permettrait de grimper sur le podium de la Ligue 1 et d'envoyer un message fort à la concurrence.

Le duel des coachs : Haise peut-il rester invaincu ?

Ce choc sera aussi une bataille tactique entre deux coachs aux styles affirmés. Fait notable : Franck Haise n'a jamais perdu en six confrontations face à Bruno Génésio. L'entraîneur niçois réussira-t-il à maintenir son invincibilité malgré les circonstances défavorables ? Ou Génésio parviendra-t-il enfin à "vaincre le signe indien" ? La réponse sera l'une des clés de cette rencontre.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Lille ?

La rencontre entre l'OGC Nice et Lille sera à suivre ce mercredi 29 octobre 2025 à 19h sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Nice - Lille

Ligue 1 - Ligue 1 Allianz Riviera

La rencontre entre Nice et Lille se tiendra ce mercredi 29 octobre à partir de 19h, heure française, au Stade Allianz Riviera de Nice.

Infos des équipes et effectifs

Infos des équipes et effectifs

[a couple of paragraphs about the home team news based on the pre-match interviews and latest injury news or suspensions]

Infos sur l'équipe de Nice

Avant d’affronter Lille, Franck Haise doit faire face à une cascade d’absences qui fragilise l’équilibre défensif niçois. Le coach devra composer sans ses piliers Ndayishimiye, Bombito et Abdelmonem, tous blessés, tandis que Dante reste indisponible. En attaque, Terem Moffi manquera également à l’appel, touché au mollet, alors que Cho ne devrait pas encore réintégrer le groupe.

Le cas Jonathan Clauss concentre l’attention : sorti sur blessure face à Rennes après un match plein, le latéral droit souffrirait d’un souci au genou, bien que son entraîneur minimise la gravité de l’incident. L’entourage du joueur, lui, évoque une récidive plus sérieuse. Seule bonne nouvelle pour le Gym, Boudaoui devrait être rétabli après une indisposition, et son retour offrira à Haise un peu de stabilité dans un effectif décimé avant ce choc contre les Dogues.

Infos sur l'équipe de Lille

Pour son déplacement à Nice, le LOSC devra se passer de plusieurs éléments clés, notamment de son taulier défensif Alexsandro Ribeiro, blessé, tout comme Ousmane Touré et le jeune milieu Ethan Mbappé, encore indisponible. Bruno Genesio pourrait en revanche enregistrer le retour d’Olivier Giroud, dont la présence dans le groupe reste espérée.

Devant, Hamza Igamane devrait une nouvelle fois être titularisé après ses récentes performances convaincantes. L’attaquant marocain a inscrit son quatrième but en Ligue 1, tout comme Hakon Haraldsson, également en grande forme. Sur les ailes, Félix Correia, auteur d’un doublé lors du large succès face à Metz, postule pour une nouvelle titularisation. Le LOSC, solide et inspiré offensivement, comptera sur la continuité de son quatuor d’attaque pour tenter d’enchaîner face à des Niçois affaiblis mais toujours redoutables à domicile.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

Classement