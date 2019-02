OGC Nice, Allan Saint-Maximin sanctionné pour son absence contre Angers

Absent contre Angers, l'ailier de l'OGC Nice a été sanctionné par son club. Il n'avait pas fait le déplacement car il était malade.

"Allan Saint-Maximin était malade ? Il a décidé qu'il était malade. Il a prévenu ce matin, mais pour le docteur, il n'y avait rien, pas de fièvre. À la dernière minute, il a décidé de ne pas partir. C'est sa décision, pas celle du docteur. C'est une déception par rapport au fait que c'est une décision prise par lui, pas par le docteur du club, ni par l'entraîneur", a indiqué l'entraîneur des Aiglons après la rencontre face à Angers pour justifier l'absence d'Allan Saint-Maximin.

"Je ne me suis pas entraîné de la semaine à cause de ma cheville, j'ai fait une seule séance avec le groupe vendredi alors que j'avais encore mal à la cheville et que je suis malade, mais je fais semblant", a répondu dans la foulée l'ailier français sur Twitter. Néanmoins, l'absence de l'ancien joueur de l'AS Monaco a beaucoup fait parler. Ce mardi, Allan Saint-Maximin a rencontré le président de l'OGC Nice et son entraîneur pour faire le point sur la situation.

L'OGC Nice a communiqué ce mardi sa décision après l'absence d'Allan Saint-Maximin à Angers. Les Aiglons ont décidé de sanctionner leur ailier sans toutefois dévoiler la sanction. L'OGC Nice a préféré "garder la sanction en interne". L'ailier des Aiglons a repris l'entraînement ce mardi avec le groupe collectif et a été informé de sa sanction.

"Convoqué par Gauthier Ganaye et Patrick Vieira ce mardi matin à l’occasion de la reprise de l’entrainement, Allan Saint-Maximin s’est vu rappeler les obligations qui incombent à l’ensemble des joueurs de l’OGC Nice, puis notifier sa sanction disciplinaire. La nature de celle-ci restera en interne. Le joueur ayant pris acte et accepté cette mesure, la direction de l’OGC Nice et Patrick Vieira considèrent le chapitre clos. Toutes les pensées et toutes les énergies sont à présent mobilisées pour la réussite des prochaines échéances sportives et de la dernière ligne droite de la saison", a indiqué le club dans son communiqué.

Principal atout offensif de l'OGC Nice, en grande difficulté en attaque cette saison, Allan Saint-Maximin sera selon toute vraisemblance de retour dans le groupe avec l'équipe première dès le week-end prochain. Le dossier Saint-Maximin est désormais classé du côté de Nice, mais l'ailier formé à l'AS Saint-Etienne devra avoir un comportement exemplaire dans les prochaines semaines.