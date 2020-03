"Offrons le titre à Liverpool et démarrons la saison prochaine à Noël"

Une ex-icône de Liverpool pensait qu'il serait juste d'attribuer le titre des Reds et attendre la fin de l'année pour attaquer la nouvelle saison.

doit obtenir «ce qu'il mérite » par rapport à la , estime John Aldridge, une ancienne star locale. Et ce dernier pense qu'il serait injuste d'annuler totalement la saison en cours comme si elle n'avait jamais existé.

L'incertitude continue de régner en ce qui concerne les calendriers des rencontres de la campagne actuelle en . Comme c'est le cas un peu partout en Europe. Le football de compétition s'étant arrêté au milieu de la pandémie de coronavirus, il est difficile de savoir quand l'action reprendra. Beaucoup militent pour que la compétition aille à son fin, ou alors que soit pris en compte le classement actuel pour définir le palmarès de l'exercice. Mais, d'un autre côté, il a aussi été suggéré que les efforts à ce stade pourraient également être déclarés nuls et non avenus.

L'ancien attaquant de Liverpool, Aldridge, est stupéfait par ceux qui militent pour cette hypothèse, et il demande, de son côté, une réorganisation de la saison prochaine en terme de calendrier pour que l'exercice en cours ne parte pas totalement en fumée. Il a déclaré à Liverpool Echo: «J'espère que Liverpool obtiendra exactement ce qu'il mérite cette saison et c'est le titre de Premier League. Les gens disent que cette saison de championnat ne se terminera pas, mais il le faut. Le championnat de l'année prochaine ne devrait pas commencer si celle-ci ne peut pas se terminer."

L'ex-international irlandais a enchéri en indiquant que c'est une question d'équité que de récompenser les équipes pour les efforts faits durant les 10 derniers mois. "Dans quel but on annulerait tout ? Quel est l'intérêt de commencer une saison et de la supprimer 75% du chemin? Oubliez la compétition de l'année prochaine. Ce qui a été commencé doit simplement se terminer. Que ce soit deux, trois ou quatre mois plus tard, il suffit de terminer. La saison prochaine est celle qui peut être rétractée ou réformée pour une raison quelconque. Si cela commence à Noël, par exemple, divisez-le en deux et demandez à la moitié supérieure de concourir pour le titre ou l'Europe. La moitié inférieure sera obligée de se battre pour sa survie. Vous ne pouvez tout simplement pas arrêter une saison sans conclusion. Quiconque suggère que c'est possible a tort. Je ne peux pas croire que cela ait même été envisagé".