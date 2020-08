OFFICIEL - Zlatan Ibrahimovic prolonge à Milan

C'est officiel. Le vétéran suédois s'offre une nouvelle pige au sein du club lombard.

C'était attendu depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : l'ancien parisien Zlatan Ibrahimovic, auteur d'une pige réussie à Milan la saison dernière, prolonge au sein du club lombard.

C'est l' qui confirme que l'attaquant suédois a rempilé sur son compte twitter, avec un simple "Ibrahimovic IZ back" (sic).

"Je suis de retour là où je me sens chez moi, indique le buteur de 38 ans. Maintenant il faut travailler et continuer pour avoir plus de résultats. Je ne suis pas ici pour être une mascotte, mais pour avoir des résultats, aider l'équipe. Nous devons ramener l'AC Milan à la place qu'il mérite." Zlatan a signé un bail d'un an.