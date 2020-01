Officiel - Youssouf Fofana à Monaco

Le milieu de terrain strasbourgeois s'est engagé en Principauté pour quatre saisons et demi, soit jusqu'en juin 2024.

Après le Bordelais Aurélien Tchouaméni, l'AS e enregistré un deuxième renfort au milieu de terrain en cette fin de mercato. L'international espoirs Youssouf Fofana a en effet rejoint la Principauté pour quatre saisons et demi, en provenance de .

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youssouf Fofana en provenance de Strasbourg. Le milieu de terrain international Espoirs français s’engage pour 5⃣ saisons, jusqu’en juin 2024.

"Nous sommes très heureux de la signature de Youssouf Fofana, que nous suivons depuis un certain temps. Son arrivée permet de renforcer la compétitivité du groupe. Youssouf est un milieu de terrain à fort potentiel qui connait bien le championnat de . Il trouvera ici les conditions pour continuer à progresser dans les saisons à venir et démontrer toutes ses qualités", s'est réjoui Oleg Petrov dans un communiqué publié par le club.

Passé professionnel sous les ordre de Thierry Lauret en Alsace, le joueur de 21 ans compte 18 apparitions cette saison avec Strasbourg, dont 1 en championnat.

"C’est une grande fierté de m’engager avec l’AS Monaco, je suis très heureux de rejoindre ce groupe. J’espère m’adapter le plus rapidement possible pour pouvoir aider l’équipe et franchir de nouvelles étapes avec l’AS Monaco", a-t-il pour sa part déclaré.