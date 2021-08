OFFICIEL - Yacine Adli transféré à l'AC Milan puis prêté à Bordeaux

Yacine Adli était courtisé par de nombreux clubs cet été. Il s'est engagé en faveur de l'AC Milan et terminera la saison en France, prêté à Bordeaux.

Depuis ses débuts chez les jeunes du Paris Saint-Germain, on dit de lui qu'il a le potentiel pour aller très loin. Performant sous les couleurs des Girondins de Bordeaux depuis plus d'un an, Yacine Adli a des qualités évidentes, et a surnagé au milieu d'une équipe parfois à la dérive la saison dernière. En ce 31 août 2021, il a donc été récompensé.



En effet, le milieu de terrain français s'est engagé en faveur de l'AC Milan, club mythique de Serie A. Les Girondins de Bordeaux l'ont annoncé de manière officielle, à deux heures de la fermeture du mercato estival. "Le FC Girondins de Bordeaux confirme le transfert de Yacine Adli au Milan AC. Le milieu de terrain bordelais a été prêté dans la foulée au club pour cette saison. Yacine évoluera donc sous la tunique au Scapulaire jusqu’à la fin de la saison actuelle", précise le club français, qui pourra compter sur lui une saison de plus.

"Le Club est très heureux de pouvoir compter sur le natif de Vitry-sur-Seine cette année. Nous lui souhaitons de réaliser une belle saison avec les Girondins", ajoute le club Marine et Blanc, ambitieux depuis son rachat par le richissime Gérard Lopez. Il faut dire que Yacine Adli est l'un des rares à avoir régalé le Matmut Atlantique...

De nombreux courtisans étaient intéressés

Capable d'enchaîner les efforts et dôté d'une palette technique largement au-dessus de la moyenne, le joueur formé au PSG est un joueur qui casse des lignes. Ses performances ont tapé dans l'oeil de bon nombre de grands clubs européens cet été. Et ce sont donc les Milanais qui se sont montrés les plus convaincants pour l'attirer.

Pour s'attacher les services de celui qui a disputé 72 matches officiels avec Bordeaux, marquant cinq buts et distribuant huit passes décisives, le club lombard a déboursé près de 10 millions d'euros. À noter que Yacine Adli est le second joueur formé au PSG a rejoindre le club italien cet été, après l'ex-gardien du LOSC, Mike Maignan.