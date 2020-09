OFFICIEL – Wolverhampton : Nuno Espirito Santo prolonge trois ans de plus

C'est officiel : a annoncé que son entraîneur portugais Nuno Espirito Santo (46 ans) avait signé une prolongation de contrat de trois ans.

Arrivé au club le 31 mai 2017, « Nuno » a fait monter les Wolves en dès sa première saison à la tête du club avant de les qualifier pour la 2019-2020, atteignant les quarts de finale (élimination face au , futur vainqueur de l'épreuve).

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.



