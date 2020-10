OFFICIEL - Wesley Fofana (ASSE) s'est engagé à Leicester

Le défenseur formé à l'AS Saint-Etienne a paraphé un contrat de cinq ans chez les Foxes, qui ont déboursé près de 40 millions d'euros pour l'enrôler.

L'accord entre les deux clubs avait été officialisé plus tôt dans la semaine, il ne manquait plus que sa signature. Celle-ci a elle aussi été officialisée ce vendredi. Wesley Fofana, formé à l'AS Saint-Etienne est désormais un joueur des Foxes de Leicester. Il s'est engagé jusqu'en 2025 et rapporte 40 millions d'euros, bonus compris, à l'ASSE.

"Je sais que j'apprendrai beaucoup des joueurs et du manager ici"

"Le Français de 19 ans a signé un contrat de cinq ans au King Power Stadium et rejoindra ses nouveaux coéquipiers des Foxes alors qu'ils se préparent pour le match de ce week-end contre United (...) Fofana a fait ses débuts avec l' contre Nice en mai 2019 et a depuis joué 25 fois de plus dans toutes les compétitions pour Les Verts, impressionnant par une série de performances accomplies en défense", écrit notamment le club anglais dans son communiqué publié ce vendredi.

Dans des propos accordés au site officiel de son nouveau club, Wesley Fofana, qui n'avait jamais caché son désir de traverser la Manche, s'est félicité de rejoindre un club du standing de Leicester. "Je suis très heureux d'être ici. J'ai suivi de près depuis qu'ils ont remporté le titre et ils sont un des meilleurs clubs de la . Je sais que j'apprendrai beaucoup des joueurs et du manager ici, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venu. J'ai hâte de commencer".

Wesley Fofana était sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec les Verts. Après William Saliba, transféré à l'été dernier, c'est une autre pépite issue du centre de formation stéphanois et victorieuse de la Coupe Gambardella 2019 qui s'en est allée. Un départ financièrement impossible à refuser...