Officiel - Valence vire Marcelino

Le club a licencié l'entraîneur en conflit avec le propriétaire et envisage de nommer Albert Celades comme nouveau technicien.

Marcelino n'est plus l'entraîneur de Valence. Plus tôt dans la journée, les médias espagnols annonçaient que l'entraîneur allait être démis de ses fonctions et c'est désormais choses faites. Le technicien de 54 ans ne sera donc pas présent pour le choc face au ce week-end. La raison de son éviction ? Des grosses tensions avec le propriétaire du club Che, Peter Lim. Ce dernier a finalement tranché et décidé de tourner la page.

Entraîneur de Valence depuis la saison 2017/2018, Marcelino va être remplacé, selon toute vraisemblance, par l’inexpérimenté Albert Celades. L'ancien milieu de terrain du FC et du qui était l'entraîneur adjoint de Julen Lopetegui du côté de Santiago Bernabeu la saison dernière est pressenti pour prendre la relève du côté de Mestalla. Reste à savoir s'il sera déjà en poste pour le prochain match de ce week-end.

L'article continue ci-dessous

"Le Valencia CF a informé Marcelino Garcia Toral de sa décision de le démettre de ses fonctions de premier entraîneur de l'équipe, à compter de ce mercredi. Le club souhaite remercier Marcelino pour son travail acharné et son dévouement au cours de sa carrière d'entraîneur, et lui souhaite le meilleur des succès pour l'avenir", a sobrement expliqué le club Che dans son communiqué publié ce mercredi après-midi.

Marcelino a été nommé entraîneur de Valence en mai 2017 a amené l'équipe à la quatrième place l'an dernier. Il avait déjà été menacé au début de la saison dernière après un début d'exercice compliqué, mais le club avait continué à lui faire confiance. Il a permis à Valence de remporter la Copa del Rey et a réussi à qualifier son club pour la . Cette saison, le club Che compte quatre points en trois matches.

Outre Marcelino, le directeur sportif, Mateu Alemany pourrait également être écarté. Le limogeage de Marcelino intervient à un moment crucial pour Valence, qui doit se rendre à Barcelone ce week-end après la fin de trêve internationale. Qui plus est, trois jours plus tard, le club Che devra se rendre à Londres pour débuter sa campagne européenne en Ligue des champions contre .