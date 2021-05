OFFICIEL - Valence vire Javi Gracia

Voro dirigera l'équipe première à titre provisoire. Javi Gracia quitte le club après 38 matchs: 11 victoires, 12 nuls et 15 défaites.

Cela a commencé comme une rumeur et a fini par être une réalité : Javi Gracia n'est plus l'entraîneur de Valence. Le président Anil Murthy l'a informé de la décision ce lundi. Il l'a fait dans la Ciudad Deportiva de Paterna, après une réunion avec le secrétaire technique, Miguel Ángel Corona, et l'approbation de l'actionnaire majoritaire, Peter Lim.

Le communiqué du club

"Le Valencia CF a annoncé ce lundi à Javi Gracia son licenciement en tant qu'entraîneur de l'équipe première".

"Le Club tient à le remercier publiquement pour son travail et son dévouement pendant ces mois à la barre et lui souhaite la meilleure des chances pour l'avenir".

"Salvador González "Voro" dirigera la première équipe à titre provisoire".

Les statistiques de Javi Gracia

Le limogeage de l'entraîneur navarrais intervient dans une séquence de résultats négatifs, dans laquelle l'équipe Che n'a remporté que trois points sur les 18 derniers possibles: des nuls contre la Real Sociedad, le Betis et Alavés. En fait, Valence est à six unités du premier rélégable, avec quatre matches restants.

Au total, il était 38 matchs à la tête de l'équipe: 11 victoires, 12 nuls et 15 défaites.

Le calendrier de Valence

Le calendrier n'est pas du tout simple. À l'horizon, Séville et trois équipes qui se battront également pour le maintien en première division espagnole : Valladolid, Eibar et Huesca.

Voro, le "vieux" nouveau visage

C'est la septième fois que Voro reprend l'équipe et la cinquième fois depuis que Peter Lim est arrivée à Valence, en 2014. Le Valencien a déjà été promu sur le banc de touche après les départs de Koeman, Pellegrino, Nuno, Ayestarán, Prandelli et Celades .