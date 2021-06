OFFICIEL : Tuchel prolonge jusqu'en 2024 avec Chelsea

Le tacticien allemand, qui a remplacé Frank Lampard à Stamford Bridge en janvier, a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires.

Thomas Tuchel a signé une prolongation de contrat de deux ans à Chelsea. Le technicien allemand qui avait initialement obtenu un contrat de 18 mois à Stamford Bridge étant récompensé pour avoir remporté la Ligue des champions dès sa première saison chez les Blues. Chelsea a de nouveau effectué un changement d'entraîneur en janvier, ce qui est loin d'être une première depuis l'arrivée de Roman Abramovich au club, avec la légende du club Frank Lampard poussé vers la sortie tandis que l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain a été nommé à sa place.

Thomas Tuchel a eu un impact immédiat, permettant aux Blues d'effectuer une remontée au classement en Premier League et d'obtenir l'une quatre premières places leur permettant de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, ce qui était l'objectif de base fixé à l'Allemand. Mais aussi en se qualifiant pour la finale de la FA Cup avant de remporter la Ligue des champions face à Manchester City ce qui a convaincu Roman Abramovich de sa valeur.

Thomas Tuchel a déclaré au site officiel de Chelsea qu'il avait accepté de prolonger son contrat avec le champion d'Europe en titre : "Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour une prolongation de contrat. Je suis reconnaissant pour l'expérience et très heureux de rester dans la famille Chelsea. Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec beaucoup d'ambition et d'anticipation".

Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. — Champions of Europe (@ChelseaFC) June 4, 2021

La directrice générale des Blues, Marina Granovskaia, a ajouté : "Lorsque Thomas nous a rejoint en janvier, il y avait encore tellement de choses à jouer au niveau national et européen. Il s'est parfaitement intégré et est immédiatement devenu une partie intégrante de la famille Chelsea. Nous ramener dans les quatre premiers de la Premier League était crucial, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea".

"Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux ans supplémentaires et nous attendons avec impatience d'autres réalisations au cours des saisons à venir", a conclu Granovskaia. Lors de leur premier sacre européen, les Blues avaient déjà changé d'entraîneur en cours de saison avec le départ d'André Villas-Boas au profit de Roberto Di Matteo.

Désormais, Thomas Tuchel va devoir confirmer sur le moyen et long terme du côté de Chelsea, ce qui n'est pas une mince à faire. En effet, Roman Abramovich a souvent été impatient avec ses différents entraîneurs et avec les moyens mis en place pour construire cet effectif de qualité, nul doute que le propriétaire de Chelsea espère voir son équipe lutter pour le titre en Premier League dès la saison prochaine.

