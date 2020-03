OFFICIEL - Thierry Laurey prolonge d'un an au RCSA

C'est une nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters du Racing Club de . Au club depuis 2016, l'entraîneur Thierry Laurey a officiellement prolongé l'aventure avec les Alsaciens ce samedi. Le technicien, qui était en fin de contrat en juin prochain, est désormais lié au club pour une année de plus.

Thierry Laurey fixé sur son avenir

En effet, l'actuel 11ème du championnat l'a annoncé ce samedi, via un communiqué officiel. À l'heure où le football est à l'arrêt forcé en raison de la pandémie de coronavirus qui ne cesse de se propager, Thierry Laurey est donc fixé par rapport à son avenir proche. Un luxe, dans une situation bien particulière.

Pour rappel, alors que la date de reprise de la n'est toujours pas connue, de même que celle de clôture, certains joueurs ne savent pas s'ils pourront terminer la saison. Et pour cause, leurs contrats prennent fin le 30 juin 2020, et rien ne dit que le championnat sera terminé à ce moment précis.