OFFICIEL - Thiago Silva prolonge à Chelsea

Indésirable au PSG, où il était jugé excédentaire, Thiago Silva est considéré comme indispensable à Chelsea. On en a eu la preuve ce lundi avec une prolongation de contrat paraphée par "O Monstro". Bien qu’âgé de 37 ans, il s’est engagé jusqu’en 2023 avec les Blues.

Thiago Silva était arrivé à Chelsea en 2020 après un long séjour à Paris. D’emblée, il s’est imposé au sein de l’équipe londonienne. Il a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Europe acquis la saison dernière, même s’il était sorti blessé en finale.

🎶 Ohh Thiago Silva 🎶 pic.twitter.com/Dt3a6w92Fp — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 3, 2022

Thiago Silva aux anges après avoir prolongé

Naturellement, l’international auriverde a exprimé son immense bonheur après avoir signé son nouveau deal. « Jouer ici avec Chelsea est un vrai plaisir. Je n'aurais jamais pensé jouer trois ans ici dans ce grand club donc je suis très heureux de rester une saison de plus. »

Thiago Silva a tenu aussi à remercier le board de Chelsea et tous ceux qu’il côtoie au sein de l’équipe londonienne. «Je voudrais également remercier ma famille, le club, Marina et M. Abramovich pour cette opportunité. Je continuerai à tout donner pour ce club et pour les supporters, qui ont toujours été à mes côtés depuis mon arrivée. C'est incroyable d'avoir cette relation avec les fans et pas seulement cela, mais aussi les joueurs, le staff et tout le club. Je vais tout donner pour continuer à jouer à ce niveau dans la ligue la plus importante du monde », a-t-il clamé.

Les responsables de Chelsea se sont aussi félicités de cette nouvelle car ils croient en la capacité de Thiago Silva de rendre encore de très bons services à l’équipe. Matina Granovskaia, la directrice, a confié : « L'expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et restent très importants pour cette équipe, nous sommes donc extrêmement heureux de prolonger son contrat d'un an. Nous attendons avec impatience son influence continue alors que nous recherchons les honneurs cette saison et la prochaine, et plus des qualités qui l'ont conduit à avoir un si grand impact pour nous sur et en dehors du terrain. »

Le match joué dimanche contre Liverpool en Premier League était le 56e honoré par Thiago Silva avec Chelsea. Un total qui a de bonnes chances d’être doublé au terme de son aventure à Londres.