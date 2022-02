OFFICIEL - Théo Hernandez prolonge avec l’AC Milan

Le latéral français a renouvelé son contrat avec l'AC Milan, signant jusqu'au 30 juin 2026. Il gagnera à présent 4 millions nets plus les primes. Une belle récompense pour celui qui figure comme l’un des meilleurs joueurs des septuples champions d’Europe depuis plusieurs saisons.

L’AC Milan a donc cadenassé l’un de ses hommes forts. Une nouvelle qui doit grandement réjouir les tifosi, mais aussi Stefano Pioli. Le coach italien ne manque jamais de dire tout le bien qu’il pense de son Francese.

Hernandez, troisième joueur le mieux payé de Milan

Theo Hernandez a donc paraphé un nouveau bail de quatre ans et demi avec les Rossonerri. L’ancien du Real touchera un salaire juteux, qui fera de lui le troisième joueur le mieux de l’équipe derrière Zlatan Ibrahimovic et Ante Rebic.

Theo, qui fêtera ses 25 ans en octobre, est arrivé au Milan AC à l'été 2019. Le club italien ayant payé 20 millions d'euros au Real Madrid. Le Français a immédiatement gagné la place de titulaire sur le flanc gauche grâce notamment à son grand apport offensif.

Jusqu'à présent, Hernandez a fait 108 apparitions avec le Milan, toutes compétitions confondues, marquant 19 buts et fournissant 21 passes décisives à ses coéquipiers. Des chiffres qui vont donc continué à croitre pendant les prochaines années.

« Je suis très heureux. Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, j'ai passé de bons moments avec l'entraîneur, l'équipe, Maldini et tout le monde. C'est pourquoi j'ai renouvelé mon contrat. Maintenant, nous devons continuer comme ça et faire les choses bien. C'est vrai que beaucoup d'équipes me voulaient, mais je ne pensais qu'à Milan et à rester ici », a indiqué le néo-international tricolore après avoir paraphé son bail.