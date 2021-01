OFFICIEL - Slaven Bilic remplace Bruno Génésio au Beijing Guoan

L'ancien entraîneur de West Brom va poursuivre sa carrière en Chine, du côté du Beijing Guon. Il prend la succession de Bruno Génésio, non conservé.

Slaven Bilic est de retour sur un banc, trois semaines seulement après avoir été limogé par West Brom. Le voilà désormais entraîneur principal du Beijing Sinobo Guoan Football Club, pensionnaire de la Super League chinoise, où il s'est engagé pour les deux prochaines saisons, succédant au Français Bruno Génésio.

Bruno Génésio non prolongé, Slaven Bilic poursuit son tour du monde

Si l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais n'a pas été prolongé par ses dirigeants, Slaven Bilic a été intronisé ce mercredi. "Aujourd'hui, nous annonçons officiellement la nomination de Slaven Bilic en tant que premier directeur de l'équipe de Beijing Sinobo Guoan Football Club. Slaven Bilic et son équipe ont signé avec le Beijing Sinobo Guoan Football Club jusqu'à la fin de 2022. Nous souhaitons la bienvenue à Slaven Bilic au Beijing Sinobo Guoan Football Club et espérons qu'il apportera toute son expérience et ses compétences d'entraîneur et mènera l'équipe à obtenir de bons résultats lors de la nouvelle saison", peut-on lire sur le communiqué officiel.

Slaven Bilic a mis moins d'un mois à trouver un nouveau poste à la suite d'une fin malheureuse à The Hawthorns. L'ancien joueur, désormais âgé de 52 ans, avait guidé West Brom vers la montée en la saison dernière, mais ils n'ont pas été en mesure confirmer dans l'élite du football anglais ces derniers mois.

Slaven Bilic va maintenant entamer la prochaine étape de sa carrière d'entraîneur en , ayant déjà accumulé une riche expérience à travers le monde. L'ancien de West Brom a déjà eu des expériences au Hajduk Split, au , à , à et à Al-Ittihad, tout en gagnant ses galons au niveau international avec la entre 2006 et 2012. Lors de la prochaine saison avec le Beijing Guoan, il visera notamment à améliorer la deuxième place du club en 2019. De son côté, Bruno Génésio devrait observer une période de repos, avant de potentiellement revenir tenter sa chance sur le banc d'un club européen l'été prochain.