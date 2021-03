OFFICIEL, Samuel Grandsir quitte Monaco et rejoint le LA Galaxy

Indésirable du côté de Monaco, Grandsir s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le LA Galaxy, club de MLS.

Les Los Angeles Galaxy, franchise de la Major League Soccer, ont annoncé jeudi soir l'acquisition de Samuel Grandsir en provenance de la Ligue 1 et de l’AS Monaco.

L'ancien international espoir français (4 sélections) s’est mis d'accord sur un contrat de trois ans avec une option pour une quatrième saison.

Ayant signé son contrat, l’ancien ailier monégasque doit désormais attendre de recevoir son visa afin de rejoindre la formation californienne et prendre part à la MLS, qui débute dans quelques jours.

Grandsir était encore sous contrat jusqu’en 2023 avec Monaco, néanmoins, les Monégasques ont réussi à trouver un arrangement avec le joueur afin de le laisser libre, après ses prêts à Strasbourg et à Brest.

Ainsi, le joueur de 24 ans devient la quatrième recrue hivernale du club après Derrick Williams (Blackburn Rovers), Carlos Harvey (Tauro) et le gardien Jonathan Bond (West Bromwich Albion).

Bienvenue à Los Angeles, Samuel! 💙🤍💛 pic.twitter.com/Vf5xJ2dqHN — LA Galaxy (@LAGalaxy) March 11, 2021

"Samuel est un joueur talentueux à l'esprit offensif qui renforcera notre formation", a déclaré le directeur général de LA Galaxy, Dennis te Kloese, au site Web du club.

"Il a démontré qu'il était un joueur exceptionnel et talentueux dans une ligue très respectée et compétitive."

"Nous sommes convaincus qu'il montrera son potentiel et sommes ravis de le voir grandir encore plus et de le faire devenir un élément important de notre équipe."

"Nous avons hâte qu'il rejoigne notre équipe et que Samuel s’intègre."

Avant s’engager définitivement le LA Galaxy pour les trois prochaines saisons, Samuel Grandsir avait vu son nom être associé à des formations comme Burnley en Premier League ou encore Alaves et Valladolid en Liga.

Grandsir a fait ses débuts en professionnels avec Troyes en 2016 après avoir fait sa formation dans le club de Ligue 2. Ses bonnes performances dans son club formateur (79 matches) en deux saisons ont attiré l’attention de l’AS Monaco où il n’aura finalement jamais réussi à s’imposer. Malgré trois matches de Ligue des Champions, le natif d’Evreux n’a joué que 18 rencontres pour le club de la Principauté.