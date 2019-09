OFFICIEL - Radamel Falcao pour 3 ans à Galatasaray

L'attaquant colombien s'est engagé jusqu'en 2022 avec le club champion de Turquie.

C'est officiel ! Arrivé dimanche en , Radamel Falcao a enfin pu parapher officiellement son bail avec le . Un contrat d'une durée de trois ans.

Falcao quitte donc au bout d'une aventure de six ans, entrecoupée par des brefs passages à et . Même si le Colombien n'est plus très jeune (33 ans), il s'agit incontestablement d'une grosse perte pour le club princier. Les Monégasques touchent tout de même 10M€ dans cette opération.

Galatasaray Sportif AŞ, Radamel Falcao'nun kulübümüze transferi hakkında kulübü AC Monaco ile anlaşmaya vardı. #MissionFalcaoComplete



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019

L'ancien joueur de l'Atletico Madrid a joué au total 108 matches et marqué 65 buts dans le championnat français. En 2016/17, il a été aussi l'un des grands acteurs du titre de champion de acquis par la formation princière.

À Istanbul, Falcao va donc relever un nouveau défi. Et cette aventure a démarré sous de meilleurs auspices avec cet accueil phénoménal qui lui a été réservé à son arrivée en Turquie. Pas moins de 25000 supporters de l'équipe ont pris la peine de se déplacer à l'aéroport pour lui dérouler le tapis rouge et lui souhaiter la bienvenue.